"Když vynecháme Prahu, která je plná fakultních nemocnic a těžko se s tím soutěží, tak náš kraj je nejlepší," pochvaluje si jihočeský hejtman Martin Kuba. " V našich OČKÁCH před závorou na PIN teď čeká asi deset tisíc Jihočechů. Všem ho postupně během týdne budeme posílat, aby si zarezervovali termín. To že nepřijde hned, ale pár dnů čekáte, je teď normální, ale v tom příštím týdnu by naprostá většina zájemců měla být očkována."

Tento týden je v kraji k dispozici 38 010 dávek vakcín od Pfizeru. "Očkovací látkou Moderna a AstraZeneca už v jihočeských OČKÁCH první dávky neočkujeme. Tyto vakcíny už dlouhodobě necháváme k dispozici praktickým lékařům. Obě očkovací látky však stále potřebujeme na druhé dávky," dovysvětlil hejtman. "Celkem v tomto týdnu na první i druhé dávky vyočkujeme 38 328 dávek vakcín. Na ty druhé potřebujeme celkem 22 812 vakcín. 22 494 Pfizeru a 318 Moderny. Takže tento týden zvládneme v našich OČKÁCH nově prvními dávkami naočkovat 15 516 Jihočechů." Praktičtí lékaři už si objednávají vakcíny sami mimo kraj, takže kolik jich dostanou, už hejtman nedokáže říct.

Pro registraci už jsou otevřené všechny věkové kategorie od 16 let. Do systému se ale dohlašují i starší lidé. "V kategoriích nad 65 let máme proočkováno 70-80 % populace, což je super. To jsou lidé, kteří nejčastěji končili v nemocnicích," dodal Martin Kuba. "Systém nové zájemce pořád řadí podle věku, takže se nezlobte, když na PIN budete pár dnů čekat. To je teď prostě realita a je to tím, že máme málo vakcín na první dávky a velké množství těch druhých. Ale podle našich odhadů bychom měli naprostou většinu zájemců stihnout naočkovat během následujících asi dvou až tří týdnů."