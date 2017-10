Jiří Máška vystavuje v Topičově salonu

Strakonice, Praha - Vernisáží začala v pondělí 23. října v Topičově salonu v Praze na Starém Městě výstava známého českého malíře, grafika a sochaře Jiřího Mášky ze Strakonic.

Jiří Máška, Topičův salon.Foto: Deník/ Redakce

Topičův salon byl nejdéle působící soukromou galerií v Praze. Existoval s přestávkami od roku 1894 do přelomu roku 1949 až 1950 celkem 55 let. Poté byl proměněn na Výstavní síň československého spisovatele. Topičův salon vznikl jako součást nakladatelského domu a knihkupectví Františka Topiče.



Salon měl plnit funkci umělecké výstavní síně a prodejny produkce Topičova nakladatelství. Po střídavých obdobích fungování a nefungování ve 20. století byla v roce 2007 galerie obnovena. Současný program se orientuje na výrazné osobnosti české výtvarné scény. Výstava potrvá do 20. listopadu.