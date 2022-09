Novinku spisovatel představí ve čtvrtek 22. října v 17 h

v českobudějovickém knihkupectví Kosmas.

Zásadní zlom v ději se točí kolem forenzní genetiky. Přivedla na něj Jiřího Březinu kamarádka vědkyně. „Měl jsem něco vymyšlené, ale ona mi řekla, že ta moje zápletka by nedávala vědecky smysl. Hodně mi tedy pomohla a nasměrovala mě jinam. Se svými znalostmi genetiky, které jsem víceméně nulové, bych na tohle nepřišel,“ oceňuje Jiří Březina, který nezapomněl kamarádce v knize i poděkovat. Na různé odborníky, kteří vysvětlí, co je potřeba, nebo mu vnuknou nápad, má prý štěstí. Například spisovatel Jan Cempírek také pomohl. „Je totiž broučkař a poradil mi,“ vysvětluje Jiří Březina, jak sbíral různé střípky a detaily příběhu. Všechny zvraty včetně tohoto však už musí mít připravené, když se do spaní dá. „Musím mít už hlavní kostru děje, aby to zapadalo do sebe. Čím jsem starší a mám míň času, tím víc se snažím psát bez odboček,“ tvrdí Jiří Březina.

Jiří Březina, NalezeníZdroj: Nakl. Motto

Tentokrát se s Tomášem Volfem podíváme do jeho minulosti na maloměstě a poznáme ho blíž. Jiří Březina umístil děj na jih Čech do místa inspirovaného Trhovými Sviny. „Je to svým způsobem poděkování,“ vysvětluje. U předchozího dílu měl totiž zpoždění a dopsal ho právě v domě tchána v Trhových Svinech. „Bylo to v létě. Jak jsem tak chodil po polňačkách, napadla mě ta úvodní scéna Nalezení. Tak jsem tam situoval ten děj a tím pádem je to i rodný město Tomáše Volfa,“ prozrazuje. Trhosvinenští poznají některé místní názvy i vykreslená místa. „Pokusil jsem se popsat atmosféru Svinů a jižních Čech,“ líčí Jiří Březina, kterému se právě na Trhosvinensku líbí a má k němu vztah.

Titul vyšel po tři čtvrtě roce od poslední detektivky. „Je to moje nejrychleji napsaná kniha,“ myslí si Jiří Březina. „V té předchozí jsem se hrozně rozjel, nastartoval jsem motor a tu energii jsem využil tak, že jsem začal psát hned další knížku,“ říká s tím, že tentokrát s termínem problém nebyl.

K dalšímu případu Tomáše Volfa má zatím jen pár řádek v sešitě, ale držet se ho bude dál. „Občas mi někdo napíše, že chce další příběh s Tomášem Volfem. Je hrozně příjemné, že to lidi zajímá,“ usmívá se spisovatel. Odbočit ale hodlá teď k literatuře pro děti. Dokončuje právě rukopis ne detektivky, jak by se dalo čekat, ale fantasy. „Bude to o holčičce, která chodí do lesa a vidí víly a mluví s nimi. Ale zároveň s tím, jak probudí víly, probudí i temné síly,“ naznačuje Jiří Březina. V novince budou vystupovat bludičky, hejkal a česká strašidla. „Chtěl jsem je trošku rehabilitovat, aby nebyly ušišlaný a srandovní, ale aby z nich šla hrůza. Takže to bude strašidelný příběh,“ přibližuje titul, který má v hlavně už od roku 2014.