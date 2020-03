Bývalo normální, že si člověk prošlapal kariérní cestičku hezky od zdola. Prošel si ji i Jiří Brejcha. K policii nastoupil 1. září roku 1978. Začínal na strakonickém obvodním oddělení, a protože byl dobrý, stáhla si ho na své oddělení kriminálka.

Jiří Brejcha na setkání se seniory. | Foto: Jaroslava Krejčová, MP Strakonice

Letos to je dvanáct let, co na kriminálce zastává funkci zástupce šéfa, a neuvěřitelných 42 let, co zůstává věrný policejnímu sboru. Právě Jiří Brejcha byl hostem posledního setkání se seniory, které pořádají preventistky městské a státní policie s Infocentrem pro seniory. Setkání se uskutečnilo ve středu 26. února a klubovna praskala ve švech.