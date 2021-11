První adventní víkend v Jindřichově Hradci se nesl ve znamení betlémů. Muzeum Jindřichohradecka připravilo na sobotu hlavní den festivalu JINoHRÁtky. V minoritském klášteře si návštěvníci prohlédli betlémářské techniky a mohli pozorovat řezbáře, kteří tvořili figurky do betlémů.

JINoHRÁtky nabídly pestrý program, tím hlavním ale byly betlémy. | Foto: Deník/Jana Urbanová

"Jindřichův Hradec je město betlémů a my se to vždy před Vánoci snažíme připomenout. Každý rok se v rámci akce vyrábí jedna figura do velkého betlému, který je vždy k vidění na náměstí a tvoří ho pan Roman Gale. K tomu bývají většinou dílny, takže si děti mohou vyrobit různé předměty, které si pak odnesou domů," uvedla k programu etnografka Muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová a dodala, že každý rok festival nabídne nějakou specialitu, která zdobí město celé Vánoce. "V letošním roce je to anamorfní portrét tvůrce Krýzových jesliček Tomáše Krýzy, který vyrobil pan Patrik Proško, a tato specialita se nachází v kostele sv. Jana Křtitele," přiblížila Alexandra Zvonařová.