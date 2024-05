„Malíře vybírala pro tuto skvělou akci komise,“ zmiňuje Jiří Máška a poslal nám do Deníku pár snímků přímo z Cannes. „Na jedné z fotografií je i ředitel výstavy pan Playner s jedním s mých obrazů s názvem Jezerní duchové. Věřím, že to byla dobrá propagace českého umění,“ dodává Jiří Máška.

Jiří Máška

• Narodil se 2.11.1955 v jihočeských Ražicích.

• Již od útlého dětství byl umělcem, narodil se s talentem, který zpozoroval jeho dědeček Václav Brož a zprostředkoval mu setkaní se svým přítelem, malířem Václavem Říhánkem, který Jiřímu dal základy kompozice, barev, uměleckého cítění i vnímání umění jako celku. Paní Mášková, Jiřího maminka, podporovala jeho tvorbu a kupovala mu jako dítěti ty nejlepší barvy, štětce i další malířské potřeby.

• Malíř Václav Říhánek se mu věnoval do 10 let, kdy Jiří začal navštěvovat hodiny malování u akademického malíře Jiřího Rejžka ve Strakonicích, který jej vedl až do 16 let. Ten stál pevně jako sponzor, při jeho zkouškách na čtyřletou grafickou školu v Praze, kde studoval u profesora Janocha. Po dokončení školy se Jiří vrátil do Jižních Čech, kde pracoval jako vedoucí propagace Parku kultury a oddechu v Českých Budějovicích.

• S několika přáteli, malíři a sochaři vytvořil uměleckou skupinu, která vystavovala, pro komunisty, nepřijatelné umění a jejich výstavu v roce 1983 ukončili soudruzi s policejní dohrou. Uzavřeli tím možnost pro členy skupiny na dlouho vystavovat a možnost jejich uměleckého vývoje. Jiří Máška, protože k životu potřeboval svobodně malovat a hovořit, opustil republiku a emigroval do Spojených Států, kde pokračoval ve studiu malířství u profesora Hansona na Evrett College ve Washingtonu. Zdroj: www.knizecidvur.cz