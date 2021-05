Kolik se rozdělí

Nejméně dotací má jít na Českokrumlovsko, nejvíc na Strakonicko.

Okres/Počet/výše dotací

ČB -5- 28 500 000 Kč

ČK -3- 20 000 000 Kč

JH -4- 27 000 000 Kč

PI -3- 34 000 000 Kč

PT -6- 24 800 000 Kč

ST -5- 38 200 000 Kč

TA -4- 27 500 000 Kč

To jsou jen tři příklady ze 30 dotací, o nichž budou zastupitelé rozhodovat.

Žádostí na kraj přišlo 57, obce požádaly o 491,6 milionu na projekty za 1,7 miliardy korun. „Hodnoticí kritéria jsme nechali maximálně volná, abychom mohli uplatnit politické rozhodnutí,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba. „Ustanovili jsme tým v rámci naší koalice a sešli jsme se i s opozičními kluby.“ Koalice se tak snaží splnit jedno ze svých hlavních volebních hesel. „O tom politika je,“ řekl hejtman.

Při rozdělování dotací nerozhodoval počet dosažených bodů u jasně daných kritérií, ale hlavně smysluplnost a to, jak projekty žádající o dotace ulehčí a zkvalitní život Jihočechům. Tím se řídili zástupci vládnoucí jihočeské koalice, kteří rozhodovali o tom, do jakých koutů kraje zamíří 200 milionů korun.

„Jsou to národní zdroje, daně Jihočechů, nás všech, kteří tady žijeme, a politická reprezentace, jejímž nejvyšším orgánem je zastupitelstvo, by měla rozhodovat, co chce, nebo nechce podpořit,“ přiblížil včera na tiskové konferenci hejtman Martin Kuba (ODS). „Dali jsem si kritéria, která ovšem nejsou bodová, ale jsou definovány tím, co chceme podporovat. A snažíme se dosáhnout co největší politické shody.“

Projekty, které kraj dvěma sty miliony korun podpoří, mají celkovou hodnotu 1,3 miliardy korun. Krajský investiční fond tak má velký multiplikační efekt, bez jeho podpory by řada z nich vůbec nevznikla.

„Jestli se do fondu tento rok ještě něco přidá, je možné, ale teprve se to uvidí,“ doplnil Tomáš Hajdušek (ODS), ekonomický náměstek hejtmana. „Díky fondovému nastavení můžeme dotace přisypávat průběžně, což je jeho velká výhoda. V polovině roku to může být 10, 30 nebo třeba 50 milionů.“

Do vesnic i do měst

U malých obcí do tisíce obyvatel chce koalice podpořit jedenáct projektů, hlavně v oblasti občanské vybavenosti, jako jsou obecní a kulturní domy a hasičské zbrojnice. „Osm projektů bychom rádi podpořili v oblasti školství. Jde zejména o výstavbu nových mateřských škol a rekonstrukci již existujících základních škol,“ upřesnil náměstek.

Kromě podpory malých obcí jsou důležité i projekty v okresních městech, jako je například nový plavecký areál v Písku nebo Centrum pro seniory v Táboře. Maximální výše dotace je ale 30 milionů korun a může představovat nejvýš 50 % nákladů. „Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje. Vítáno je naopak spolufinancování ze státního rozpočtu či z prostředků evropských fondů,“ doplnil.

Do kterých konkrétních měst a obcí třicítka dotací z Krajského investičního fondu (KIF) poputuje, vedení kraje zatím zveřejnit nechce. Dokument „Výběr projektů“ je sice jednou z příloh k bodu č. 32, který se bude ve čtvrtek probírat, na webu kraje ale nevisí. „Domníváme se, že by to nebylo vůči zastupitelům korektní, pak ho ale v rámci transparentnosti a otevřenosti zveřejníme,“ uzavřel Tomáš Hajdušek.