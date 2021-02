Před ledovkou varovali v úterý ráno policisté například u Pístiny na hlavní silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní, poblíž Polští na Jindřichohradecku nebo u Zvíkova a Ledenic na Budějovicku.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zaznamenala od ranních hodin nárůst počtu výjezdů k úrazům v souvislosti s náledím. Zároveň posádky vyjížděly k několika dopravním nehodám.

!První z větších dopravních nehod se stala před 7.hodinnou ranní na Novohradsku, kdy došlo ke střetu dvou osobních aut. Na místě zasahovaly hned 3 výjezdové posádky, které na místě ošetřily 3 osoby se zraněním horních a dolních končetin, hrudníku a hlavy. Po stabilizaci jejich stavu je k dalšímu ošetření transportovaly do traumacentra nemocnice v Českých Budějovicích," popsala Zuzana Fajtlová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.



Druhá nehoda se stala o chvíli později na Českokrumlovsku. Při ní došlo ke střetu tří osobních aut a nákladního vozu. Z místa nehody byla po ošetření odvezena do spádové nemocnice jedna lehce zraněná osoba.



"Ke třetí dopravní nehodě došlo na Vimpersku, kde osobní auto sjelo mimo vozovku. Záchranáři museli i zde poskytovat přednemocniční neodkladnou péči. Po veškerém ošetření transportovali zraněnou osobu s poraněním pohybového aparátu do spádového zdravotnického zařízení," doplnila mluvčí.