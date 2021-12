Předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová upřesnila, že na odděleních ARO a JIP v kraji aktuálně leží 56 pacientů. Celkově je jich nejvíce v Českých Budějovicích (174) a Táboře (77).

V těžkém stavu jsou z 99 % neočkovaní

Ředitelé nemocnic podle Zuzany Roithové hlásí, že ve vážném stavu se nachází neočkovaní pacienti. „Asi až na jednu výjimku jde o nevakcinované osoby v těžkém stavu,“ konstatovala s tím, že realitě odpovídá 99 procent hospitalizací na ARO a JIP bez očkování.

V jihočeských nemocnicích se nyní snaží rozšiřovat kapacity očkovacích a testovacích míst. „Zvýšený zájem je o třetí dávky vakcíny, přibývá ale i dosud neočkovaných lidí, kteří chtějí první dávku,“ zmínila Zuzana Roithová.

Budějovická nemocnice omezuje plánované výkony, ostatní na jihu zatím nemusejí

Některé nemocnice žádají o pomoc dobrovolníky, neboť jim dochází zdravotnický personál. Na odběrových místech v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově už posílili personál vojáci. „Armáda tam pomáhá už druhý týden. V celém kraji se nám podařilo navýšit kapacity odběrových míst o čtvrtinu – tak, aby se čekací doba zkrátila na dva až tři dny,“ přiblížila Zuzana Roithová. Mezitýdenní nárůst odebraných vzorků je sedm tisíc vzorků. „Minulý týden jsme měli přes 18 tisíc odběrů,“ vyčíslila.

V krumlovské nemocnici žádali o pomoc na JIP hasiče, nyní doufají v pomoc armády. „Na JIP a ARO by do konce týdne mělo dorazit několik vojáků,“ upřesnila šéfka jihočeských nemocnic s tím, že úkolem vojáků by měla být fyzická pomoc s polohováním obézních pacientů.

Na PCR test čekají lidé dlouho, nemocnice ale víc termínů nabídnout nemohou

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové je nyní epidemie silnější než ve stejném období před rokem. Pro srovnání – například ve 46. týdnu roku 2020 byl průměrný denní počet nově diagnostikovaných pacientů s covidem 504. A ve stejné týdnu letos, tedy od 15. do 21. listopadu, bylo nově covid pozitivních téměř dvakrát tolik – v průměru 967 za den. „Díky očkování teď ale máme méně hospitalizovaných a také méně úmrtí,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová a dokumentovala to čísly. Vloni ve 46. týdnu bylo denně hospitalizovaných v průměru 525 lidí a zemřelo 95 lidí, letos ve stejném týdnu to bylo 340 hospitalizací a 42 úmrtí.

„Se třetí dávkou neotálejte“

Podle Kvetoslavy Kotrbové bylo zásadní chybou přestat testovat děti ve školách. „To rozhodnutí byl velký omyl, kvůli tomu jsme se dostali tam, kde jsme teď. Roztočila se totiž spirála šíření nákazy ve školách, odtud se virus dostal do rodin, na úřady, do firem i zdravotnických zařízení,“ doplnila šéfka jihočeských hygieniků s tím, že řešení situace by mohla napomoci přijatá opatření, ale i očkování. „Teď je mimo jiné velmi důležité, aby se lidé, kteří mají déle než půl roku po druhé dávce, nechali naočkovat třetí, posilující dávkou,“ uzavřela.