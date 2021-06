Jak sama zmínila, cestovaly společně už v noci. Jejich místem působení je konkrétně Moravská Nová Ves na Břeclavsku. „Vypadá to tu hrozně, ale naštěstí jsou všichni v pořádku,“ vzkázala Jitka Tomanová přímo ze zasaženého vesnice.

Při svém nasazení se speciálně cvičenou fenkou německého ovčáka zatím v sutinách nikoho nenalezla. „Prošly jsme toho s Xentou od rána dost, máme za sebou první úsek. Za tři a půl hodiny jsme nikoho nenašly,“ zmínila Jihočeška těsně před obědem.

Cestovali v noci

V noci došlo k aktivaci USAR týmu, ve 3 ráno už byla na místě. „Práce jsme zahajovali v 8 ráno a budeme tu zřejmě celý den,“ odhadla Tomanová. Podle jejích slov jde hledání dobře, ale pomalu.

Fenka Xenta obhájila atest ministerstva vnitra celkem třikrát. „Chystáme se ještě počtvrté a naposledy, potom už jí bude deset let,“ vysvětlila, že roli hraje i stáří psa. Kynoložka Jitka současně skládá psychotesty a její psí kamarádka ještě další zkoušky, aby společně mohly být právoplatnými členkami speciální jednotky USAR.

Hledá pohřešované

Běžně operují v Jihočeském kraji, kynologii se věnuje už 15 let. „Pomáháme v pátrání po pohřešovaných osobách policii, prohledáváme například les, když se někdo ztratí,“ popsala s tím, že jihočeská policie si žádá služby přímo JČZBK. „Potom s nimi vyráží některý náš člen, který má momentálně čas,“ uvedla Tomanová.

Podle ní je to velmi zajímavá a pestrá práce. U takového hromadného neštěstí jako jsou následky tornáda na Moravě je však poprvé. „Je to hodně zajímavý zážitek. Tím, jak jezdíme na různé kurzy a cvičení, tak jsme na podobné situace připravené,“ podotkla kynoložka.

První hromadné neštěstí

Má za sebou řadu simulací odpovídajících katastrofických scénářů. „Snaží se nás na to připravit, akorát v reálu je to úplně jiné,“ míní Jitka Tomanová. Moraváci si podle ní váží jejich přítomnosti. „Jsou rádi, že tu jsme. Že jim to tu procházíme, těší je, že je všechno v pořádku a nejsou tu zranění. Jsou vděční, že pomáháme odklízet třeba tašky ze střechy a další materiály, které jsou tu všude,“ naznačila situaci v obci.

Odměnou pro ni i psí slečnu bude večerní odpočinek. „Nejsme náročné, Xentě určitě dám i nějaký dobrý salám,“ prozradila Jihočeska. Nasazení USAR týmu by mělo trvat jen během pátku. „Pokud se nepřijde na to, že se někdo pohřešuje, měli bychom snad večer jet domů,“ poznamenala.