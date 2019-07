Kovářov – Dalším vojákem z Kovářovska, který se zúčastnil bojů 1. světové války, byl Josef Černík (9. 1. 1889 – 15. 4. 1969).Před válkou sloužil tři roky na vojně u horských myslivců v Itálii.

Mezi legionáři byli i muži z Kovářovska. | Foto: Foto: archiv obce Kovářov

Když se vrátil z vojny, za měsíc vypukla první světová válka a on musel narukovat znovu. Sloužil v Rusku – opět u myslivců, u strojních pušek. Později přešel k legiímv Rusku. Předtím ale byl s rotou v Haliči. „Jednou když se čekal útok Rusů, tak velitel té jednotky strojních pušek vybral čtyři vojáky, kteří měli jít na průzkum. Byl to pro ně vlastně rozsudek smrti. V té skupince měli být samí Češi. A můj děda byl také mezi vybranými vojáky. Velitelovo rozhodnutí se mu nelíbilo. Proto za ním šel a postavil se proti němu a ptal se ho, proč tam jdou jenom samí Češi a ne třeba i Němci nebo Rakušané. Velitel mu ale rozkaz opakoval a vytáhl na dědečka pistoli. A děda následně vytáhl pistoli taky. A to bylo jako vzpoura, “ vyprávěl vnuk Bohumil Paukner, který dědečkova vyprávění rád poslouchával. A dodal: „V tu chvíli ale právě začal očekávaný útok Rusů, kteří zahájili ostřelování rakousko – uherských pozic. To dědu zachránilo. Incident mezi velitelem jednotky a dědou tím skončil. Jenže on věděl, že nemá vyhráno, protože odepřel poslušnost, což bylo považováno za vzpouru. A že až útok Rusů skončí, že bude předvolán před válečný soud a nedopadne to dobře. Proto se rozhodl přejít na druhou stranu – k Rusům. Ještě s jedním kamarádem v té palbě vyrazil k zákopům na protější straně. Kamarád bohužel zahynul, ale mému dědovi se podařilo k Rusům přeběhnout.“