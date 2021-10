Volební stanoviště v Jihočeském kraji jsou zřízena v okresních městech, a to vždy v místě, kde sídlí Správa a údržba silnic. Občané, kteří z vážných důvodů nebudou moci využít hlasování ani na drive-inu, mohou nejpozději ve čtvrtek 7. října telefonicky na čísle 386 720 156 požádat o možnost volit v pátek nebo v sobotu z domova do zvláštní přenosné volební schránky.

Pro každý okres bude zřízeno jedno volební stanoviště, tzv. drive-in. Hlasovat v nich mohou jen lidé, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci z důvodu nemoci covid-19 a výhradně z motorového vozidla. Využít své právo volit nové poslance budou moci už dnes od 8 do 17 hodin.

Krajský úřad Jihočeského kraje určil místa pro voliče, kteří se chtějí zúčastnit nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, ale jsou kvůli nemoci covid-19 v karanténě nebo v izolaci. Takzvaná drive-in volební stanoviště zajišťuje ze zákona krajský úřad společně s Armádou ČR, aby i tito občané mohli svobodně hlasovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.