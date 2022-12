Jihočeši si připlatí za teplo, vodu i další služby. Podívejte se na přehled

Bohužel nový rok 2023 přinese i nemilé skutečnosti. Reportéři Deníku zjišťovali, jak to bude s poplatky za vodné a stočné, energie a další služby v Jihočeském kraji. Jihočeši by se měli připravit na vyšší ceny, zdražování by však mělo být únosné. Některé samosprávy se snaží dotovat alespoň jízdné v MHD, či svoz komunálního odpadu.

Jihočeši si připlatí za teplo, vodu i další služby. Ilustrační foto.

Obyvatelé Českého Krumlova zaplatí za vodné a stočné o 13,36 procenta navíc oproti minulému roku. Výsledná výše vodného a stočného tak činí 101,81 koruny bez DPH. Největší podíl na navýšení ceny mají zvýšené výdaje na čištění ČOV, zejména u elektrické energie o osm milionů korun, a dále nárůst částek různých druhů režií a nakupovaných služeb. Cena za pitnou vodu nakoupenou z jihočeské vodárenské soustavy od společnosti JVS meziročně stoupla o dva miliony korun. Schválená cena za čištění odpadních vod pro rok 2023 je 25,83 Kč za m3, což je nárůst o 5,21 Kč za m3. „Radní města před schválením kalkulace vodného a stočného pro Český Krumlov výpočet důkladně prověřili ve spolupráci s odborníky,“ sdělila Kristýna Halabicová. „Kalkulace pro rok 2023 je schválena, ale zahájili jsme jiný přístup k cenotvorbě, která by se měla odrazit v kalkulaci na rok 2024,“ věří ve zlepšení radní Jan Novák a ujišťuje, že se budou hledat cestu, jak navyšování cen co nejvíce zbrzdit. Zdraží i kultura Určitý nárůst cen se projeví také v českokrumlovském Městském divadle. „Snažíme se, pokud možno, vstupné nezdražovat,“ ubezpečil ředitel divadla Jan Vozábal. „Poctivě to kalkulujeme, drobnému zvýšení se však nevyhneme. Není to ale nic zásadního. V podstatě se držíme v běžných cenových relacích. Fakt je, že u některých představeních, která jsou kvůli dopravě a podobně pro nás trochu dražší, se vstupné dostává na 600, 700 i 800 korun, což už je, myslíme si, cenový strop. Skutečně se ale snažíme, aby dopady nebyly tak velké.“ Nohu z plynu! Ranní náledí se už vymstilo řadě řidičů, vyžádalo si i mladý život A dodal: „Pokud nám diváci zůstanou věrní a budeme mít vyprodáno, bude ekonomika divadla v pořádku. Horší bude, když lidé kvůli šetření přestanou chodit do divadla. Zájem o představení je ale zatím dostatečný, máme věrné diváky a já jim za to děkuji.“ Ve Strakonicích zůstává bez poplatku svoz komunálního odpadu i MHD. Na základě usnesení rady města a usnesení zastupitelstva města Strakonice dochází od 1. ledna 2022 ke změně ceny vodného na 63,74 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 38,48 Kč/m3 (bez DPH). DPH je stanovena ve výši deset procent. Ani cena tepla se nevyhnula dílčímu zdražení a Strakoničtí si budou muset připlatit. Generální ředitel strakonické teplárny Pavel Bulant je si plně vědom sensitivity opatření spočívajících v navyšování ceny a jeho dopadu na zákazníky. "V době, kdy jsou naši zákazníci bombardováni za všech stran negativními zprávami o zdražování, přicházejícími navíc v období nastupujícího adventu, tak typického mírem a klidem, přesto však věřím, že pochopí naše kroky, zůstanou nám nadále věrnými a spolu s nimi projdeme tímto nelehkým obdobím, o kterém se nám ještě před rokem ani nesnilo," podotkl. Cena tepla za GJ ve Strakonicích oproti roku 2022 stoupla v primáru jednosložkové sazby z 534,93 na 721 Kč, v případě sekudáru z 664,30 na 895,36 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí pro tepelné energie deset procent. Růst cen je nevyhnutelný V Prachaticích se platí za svoz odpadu 500 korun na rok a osobu, o navýšení zatím samospráva nerozhodovala. Zdražení se však nevyhnulo vodné a stočné, které vyjde o dvaadvacet procent více než v roce 2022. Prachatičtí nově za kubík vody zaplatí 109,72 Kč bez DPH, cena z původních 89,91 za metr krychlový stoupla o 19,81 Kč. Sváteční atmosféra hasne, budějovické adventní městečko se stěhuje do skladu „Růst ceny nikoho netěší, ale s ohledem na ekonomickou realitu, v níž žijeme, je nevyhnutelný. Částka je navíc srovnatelná s tím, kolik platí obyvatelé okresních měst v Jihočeském kraji,“ zhodnotil starosta Jan Bauer. Tepelné hospodářství v Prachaticích zatím zveřejnilo předběžné ceny tepla pro příští rok. Dodávka z primárního okruhu bez DPH je stanovena na 528,43 Kč za GJ, ze sekundárního okruhu potom na 627,20 Kč za GJ. Ceny by měl zůstat stejné, výslednou cenu bude znát teplárenská společnost až v únoru. „Naše kotelny využívají plyn a jeho cenu se nám podařilo zafixovat do konce roku 2024. Předpokládáme tedy, že stejnou cenu jako letos udržíme,“ uvedl jednatel prachatické městské společnosti Tepelné hospodářství Petr Kolín. Vliv mají drahé energie V Písku obyvatelům zdraží vodné a stočné i teplo. Naopak ceny za svoz odpadu a městskou dopravu zůstanou na stávající úrovni. Vodné a stočné Písečákům zdraží o téměř 17 procent. Nová cena bude 94,34 koruny bez DPH za metr krychlový vody. Jak uvedl jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík, za navýšení ceny vodného a stočného může nárůst indexů nákladových položek pro rok 2023 a nárůst výše nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek. "Nejvíce se ovšem na nárůstu ceny podílí výrazné zdražení energií,“ poznamenal jednatel. Popelářský vůz nedobrzdil a skončil převrácený v poli Zvýšení se nevyhne ani poplatek za teplo, a to zhruba o čtvrtinu. Cena tepla v Písku meziročně stoupne o 180,60 Kč/GJ, to znamená 25% nárůst u sekundáru, tedy pro většinu odběratelů, a 33% zvýšení na primáru. Cena na sekundáru bude 1. ledna činit 993 Kč včetně DPH, na primáru pak 799,81 Kč včetně daně. Poplatek za odpad zůstane stejný jako dosud, tedy 440 korun za osobu na rok. V příštích letech už se ale pravděpodobně cenu udržet nepodaří a bude se zvyšovat i v případě této položky. Nechtějí zatěžovat domácnosti Jihočeská metropole bude mít pro své obyvatele stejnou cenu jako letos za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Nezmění se ani ceny jízdenek v MHD. Plovárna ale navyšuje poplatky o desetikorunu a teplárna zdraží o necelých patnáct procent. Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové vedení města postupovalo tak, aby nedocházelo ke zbytečné zátěži domácností. „Hledali jsme možné úspory v provozních výdajích městských společností, například dopravního podniku,“ naznačila. Beze změny zůstane částka za svoz a likvidaci odpadu, tedy stále 680 korun na osobu a rok, zvýšené náklady společnosti FCC uhradí město ze svého rozpočtu. Zdražení se týká vodného a stočného. Cena se zvedne o 8,36 procent. Letos vyšlo vodné a stočné u kubíku vody na 78 korun, od ledna to bude 84,52 koruny. Od sousedů: Dobrovolník, který rád slouží Největší zdražení se dotýká ceny tepla. Městská teplárna bude účtovat v roce 2023 o 14,17 procent za GJ více. Mělo by to být 788,59 Kč včetně DPH. Poplatky nemění I v roce 2023 zaplatí obyvatelé Jindřichova Hradce za odpad stejně jako letos, tedy 500 korun na poplatníka. Cena zůstává stejná už od roku 2007. Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím byly loni 830 korun na osobu. Tento rozdíl kompenzuje město ze svého rozpočtu. Nemění se ani poplatek ze psů. Vstupné do jindřichohradeckého bazénu se od 1. ledna zvýší u základní hodinové sazby o 10 korun, u saun je to o 20 korun. U veřejného bruslení zůstává cena stejná, tedy 40 korun. Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci bude v příštím roce fungovat stejně jako dosud. Nemění se dopravce, jízdní řády, ani cena jízdného. Roční předplatná jízdenka stojí 1200 korun a pro děti a důchodce 800 korun. Pro seniory nad 65 let je doprava v MHD zdarma stejně tak jako pro děti do 6 let v doprovodu dospělého. Hradecká radnice zve na městský ples, vystoupí Dasha i tváře soutěže Star Dance Obyvatelé Jindřichova Hradce se dramatického zdražování tepla v příštím roce bát nemusí. Společnost Teplospol, která zajišťuje teplo pro asi 70 procent bytových jednotek ve městě, mírně zdražovala už v létě. V celoročním průměru šlo o nárůst zhruba o čtyři procenta. Další zvýšení ceny čeká obyvatele města od začátku příštího roku. „Předběžné ceny tepla od 1. ledna již byly smluvním odběratelům písemně formou ceníků oznámeny. Pro odběratele lokality Jindřichova Hradce činí zálohová cena za GJ tepla 720 korun bez DPH, s DPH je to 792 korun. Proti letošní průměrné ceně jde o zvýšení o necelých třináct procent,“ upřesnil Milan Kučera, ředitel společnosti Teplospol. V příštím roce si obyvatelé Jindřichova Hradce i místních částí mírně připlatí také za vodu. Cena vodného a stočného pro rok 2023 bude za vodné: 44,80 Kč/m3 bez DPH a za stočné: 37,13 Kč/m3 bez DPH. U každé položky jde o zvýšení zhruba o 5 korun oproti letošním cenám.

