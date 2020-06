Bude moderní a spojí břehy Vltavy v Praze mezi Smíchovem a Podolím. Ponese jméno Dvorecký most a přijde na miliardu korun. Ale je zajímavý i něčím jiným – jeho autory jsou čtyři bývalí studenti strakonického gymnázia v čele se strakonickým rodákem, architektem Radkem Šímou.

Dvorecký most v Praze. | Foto: Ateliér 6

Když se v roce 2017 jeho Ateliér 6 přihlásil do soutěže, ani zdaleka netušil, že se ze 45 návrhů probojuje mezi sedm finalistů. A že nakonec o jeden hlas porazí i slavného architekta Santiaga Calatravu, autora například hvězdného vlakového nádraží na Ground Zero v New Yorku na místě dvojčat zničených 11. září 2001. „To byl pocit, který se nezapomíná,“ vzpomíná Radek Šíma a dodává: „Santiago Calatrava je držitel ceny Augusta Perreta a papežský konzultant pro kulturu. Kdybychom věděli, že se zúčastnil také on, asi bychom asi neztráceli rok a půl a do soutěže bychom nešli.“