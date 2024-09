Na to, že se voda rozlije po okolí, jsou podle starosty Bohumila Bláhy ve Štěkni zvyklí. „Kemp zatopí i menší povodně, než byly teď a naštěstí už bylo i po sezoně. Co se týče chat, dopadlo to také dobře, ty jsou postavené na stoletou vodu. V lokalitě zvané Rechle je zaplavená cesta, ale nouzově se stále projet dá, ani tam se nic zásadního nestalo,“ zmiňuje starosta.

Štěkní protéká ještě mlýnský potok zvaný Barbora. „S tím jsme to měli na centimetry. Obyvatelům jsme rozváželi pytle, aby si mohli zabezpečit garáže, ale naštěstí vše dopadlo dobře. Nemám zatím žádné informace o tom, že by se někomu voda dostala do sklepa nebo do domu,“ zmiňuje Bohumila Bláha.

Komplikace na několik hodin způsobilo zatopení silnice mezi Štěkní a Čejeticemi. „Řeka se u nás rozlévá na louky a tentokrát se dostala i přes silnici. Ta byla uzavřená od sobotního večera do nedělního rána,“ dodal ke komplikacím v dopravě štěkeňský starosta.