Na krátké nedělní etapě si Radek Šťovíček s Víťou Hulou, který ho o Velikonocích na vodě doprovází, užívali vodní hladiny jako zrcadlo a úplného bezvětří, což mají veslaři nejraději. Labe se tvářilo jako velká jezerní plocha s písečnými plážemi. V pondělí bylo na programu celodenní veslování a vice než 60 kilometrů a padla meta 500 km na Labi. Do cíle v hamburském českém přístavu tak zbývá už jen něco málo přes sto kilometrů.

Zdroj: Archiv Radka Šťovíčka

"Celý den dnes svítilo slunce, i když ráno bylo velmi chladné se studeným větrem. Vítr postupně slábl, teplota se zvyšovala, a tak se pod nebem téměř bez mráčku veslovalo velmi pohodlně," referoval od Labe veslař.

Veslaři po Vltavě poplují až do Hamburku. Jako kdysi jihočeští voraři

Labe v této části Německa teče v širokých a dlouhých obloucích a v době velikonočních svátků bylo téměř bez lodí. Zpestřením tak byl hlavně provoz přívozů, které, s doprovodným vozidlem, využíval servisák a kuchař Honza Kučera.

Malý Radek Šťovíček s Václavem Kozákem.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová"Kdo vi, zda by bylo Po stopách vltavských plavců, kdyby nebylo Václava Kozáka, který mě přivedl k veslování. Dnes by olympijský vítěz z OH v Římě oslavil 85. narozeniny. Dnešní etapa byla věnována jemu, Panu veslaři," připomněl Radek Šťovíček 14. dubna i svého prvního trenéra veslování.

Na trase z Magdeburgu do 65 km vzdáleného Tangermünde se Labe za odbočkou do plavebního kanálu výrazně rozšířilo, což bylo ještě zvýrazněné o nivy, které zabíhají i několik kilometrů do vnitrozemí. "Výrazně se tedy zhoršila orientace, chvílemi jsem měl pocit, jako bych vesloval na otevřeném moři. Řídil jsem se hlavně signalizačními bójemi, které vyznačují bezpečnou plavební dráhu," popsal záludnosti dolního toku Labe voroplavec.