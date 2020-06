Povedla se, nebo to není ono? Mluvím o fasádě na jedné stěně OD Prior ve Strakonicích. Byl jsem se na ni podívat a už je téměř hotová. Na první pohled vypadá velmi dobře. Strávil jsem pohledem na ni hezkou chvilku a nebyl jsem sám.

Petr Škotko, váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce

Jistě, je možné říct, že vše je lepší, než to, co tam bylo dosud. Opadané dlaždice, jednotlivě i v celých plochách. Ale proč být za každou cenu jen kritický a nepochválit povedenou věc? Barevnou kombinací tmavě a světle hnědé barvy kopíruje původní vzhled, takže nijak nekřičí. A přitom působí živě a příjemně. Pamětníci vědí, že dříve se tento obchodní dům jmenoval Otava a vyrostl v roce 1976. Nebyl jsem sám, kdo do jeho bufetu chodil na skvělý vlašák a léčil tam nejednu kocovinu. A také vědí, že po celou tu dobu se opravou jeho fasády žádný majitel nezabýval. Jen se bojím, aby nezůstalo u jedné strany.