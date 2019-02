Strakonicko – Jedničky kam se podíváš. Tak to vypadalo v první třídě Základní školy ve Štěkni. Stejně jako v ostatních školách i tam žáci dostávali pololetní vysvědčení.

„Rozdala jsem hodně jedniček a musím říci, že tentokrát si je děti opravdu zasloužily. A zaslouží si je také rodiče, kteří se prvňáčkům hodně věnovali,“ chválí učitelka Dana Koubová.



Žáci mají v pátek pololetní prázdniny a vydat se tak mohou například do Radomyšle, kde se koná turnaj v Člověče, nezlob se! Den plný her pořádá Dům dětí a mládeže (DDM) na Podskalí ve Strakonicích. Ve Vodňanech si DDM připravilo pro výlet do laser areny v Písku.



Lukáš Strnad