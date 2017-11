Jednička bude ráno zajíždět k ZŠ Jezerní

Strakonice - Od 10. prosince vyjde v platnost nový jízdní řád strakonické městské hromadné dopravy. Provozovatelem linek je strakonický dopravce ČSAD STTRANS, a.s.

Od 10. prosince vyjde v platnost nový jízdní řád městské hromadné dopravy ve Strakonicích.Foto: Deník / Alena Šrámková

Stále zůstává pět linek, které jezdí po městě a do přilehlých obcí náležejících ke Strakonicím. „Při tvorbě nového rozpisu jsme přihlíželi k připomínkám občanů,“ informoval Deník Jaroslav Maryška, vedoucí divize autobusové dopravy.

Zřejmě největší změnu zaznamenal ranní spoj linky jedna, šlo o odvoz školních dětí do školy na Jezárkách. Tento autobus vyjíždí z Nového Dražejova a přes Starý Dražejov, kde je v 7. 12 hodin, dále pak bude zavážet děti k základní škole v Jezerní ulici a bude pokračovat přes město k vlakovému nádraží. Několik spojů bylo uzpůsobeno, aby více navazovaly na odjezdy vlaků.

Změny:

linka č.1 - u linky doplněny zastávky Strakonice,Na Podskalí, Strakonice,Nový Dražejov a Strakonice,Virtova ul.

- spoj 5 - veden přes Nový Dražejov s příjezdem do Strakonice,Starý Dražejov v 7,12 hod.

- spoj 6 - doplněn časový údaj v zastávce Strakonice,Jezárky a časové úpravy v průběhu spoje

- spoj 12 - změněna platnost na "jede ve dnech školního vyučování" a spoj je veden přes ulici Krále Jiřího z Poděbrad

- spoj 14 - u spoje změněna trasa a spoj je veden přes Máchovu a Mírovou ulici s příjezdem do Strakonice,žel.st. ve 14,28 hod.

- spoj 22 - nový spoj vedený ve dnech školních prázdnin s odjezdem ze Strakonice,Sídliště ve 14,15 hod. a příjezdem do Strakonice,žel.st. ve 14,27 hod.



linka č.2 - spoj 7 - spoj veden přes Hajskou a časově upraven s příjezdem do Strakonice,žel.st. v 7,22 hod.

- spoj 10 - časově upraven s odjezdem ze Strakonice,žel.st. v 7,17 hod. a příjezdem do Strakonice.Podsrp-prodejna v 7,22 hod. bez zajíždění do Hajské

- spoj 11 - časově upraven s odjezdem ze Strakonice,Podsrp-prodejna v 7,25 hod. a příjezdem do Strakonice,Starý Dražejov v 7,50 hod.



linka č.3 - spoj 5 - uspíšen o 30 min. s odjezdem ze Strakonice,žel.st. v 8,05 hod. a příjezdem do Strakonice,Střela v 8,20 hod.

- spoj 8 - uspíšen o 61 min. s odjezdem ze Strakonice,Střela v 8,25 hod. a příjezdem do Strakonice,žel.st. v 8,40 hod.

linka č.4 - beze změny

linka číslo 5 - beze změny