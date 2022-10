Policie Modrava nebude chybět jen divákům, ale i hercům. „Především mi bude chybět setkávání s některými konkrétními lidmi. Ale jinak jsem přesvědčen, že není nic lepšího než v nejlepším skončit. Věřím, že jsme vystihli ten správný moment,“ řekl Filip Tomsa. „Na jednu stranu jsem rád, že mám práci za sebou a můžu jít dál, ale na druhou stranu mi je líto, že se na Šumavu budu vracet už jen jako turista,“ souhlasí Jan Monczka „Policie Modrava je pro nás skutečně srdcová záležitost. Pro nás herce i pro štáb,“ potvrdila Soňa Norisová. Podobně je na tom i představitelka policistky Lucie Krásenské. „Modrava je pro mě srdcová záležitost. Miluji Šumavu a myslím, že náš seriál je skvěle napsaný a natočený. Je to těžké, loučím se s kusem svého života a přáteli,“ svěřila se Jaroslava Stránská. „Za ta léta natáčení jsem získal řadu přátel, a tak loučení bylo a je – jak už to bývá – smutné,“ přidal se i Jaroslav Satoranský.

Zdroj: TV Nova

„Kdyby se podařilo pana režiséra přesvědčit a vznikly by další díly, ve kterých by byl prostor pro naše figury, tak určitě na nabídku natáčení ráda kývnu, protože na Šumavě je to opravdu krásné a ráda se tam vracím,“ uzavřela představitelka prodavačky Nováčkové Taťjana Medvecká. To se ale nestane, 40. díl byl podle režiséra Jaroslava Soukupa definitivně poslední.

Seriál lákal více ženy

Policie Modrava je jeden z dlouhodobě nejúspěšnějších českých seriálů. První díl byl odvysílán 28. února 2015 a od té doby Policie Modrava pravidelně přikovává k obrazovkám řadu diváků. Premiérové díly v průměru sledovalo více než 2 miliony diváků starších 4 let a také závěrečná, čtvrtá řada, se podle TV Nova těší nebývalé divácké oblibě. Každou neděli ji v průměru sleduje více než 1,7 milionu diváků, převážně žen. „Muži mají radši střílečky a jiné temné kriminálky, kde prší, je zima, detektiv pije,“ vysvětlil režisér Soukup.

Ten je rozhodnut, že čtyřicátá epizoda je skutečně tou úplně poslední. „Se seriálem jsem se definitivně rozloučil. Šumava mě ale stále láká, rád bych jí ještě věnoval například televizní film, ale uvidíme, jestli přijde námět, který mě nadchne, a který by mohl bavit diváky třeba podobně jako Policie Modrava,“ uzavřel režisér.