Z vernisáže výstavy Je to tvůj život, kámo, kterou můžete vidět celé prázdniny ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích.

Klára Alešová dnes 15:00

Je to tvůj život, kámo. To je název výstavy, která představuje 30 let činnosti Městské policie Strakonice, kulaté výročí oslavila v loňském roce. Fotky a obrázky jsou vidění po celé prázdniny ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích.