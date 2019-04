Je to 30 let od posledních prvomájových průvodů

Strakonicko - Ani se to nechce věřit, ale už je to 30 let, kdy museli dělníci a studenti či žáci do prvomájových průvodů skandovat hesla a mávat papalášům, kteří jím nadřazeni kynuli z tribun.

Strakonice, Velké náměstí. Ilustrační foto | Foto: Deník / Škotko Petr

Ti, kteří to zažili, se už jen smějí, ale neškodí si tu dobu připomenout? Pokud máte doma fotografie prvomájových průvodů, pošlete nám je do redakce Lidická 169, Strakonice 386 01, nebo e-mail petr.skotko@denik.cz či zavolejte na 724 020 786. Děkujeme, že si vzpomenete.

Autor: Petr Škotko