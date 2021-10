Koalice SPOLU v kraji volby vyhrála s 29,09 % hlasů, další je ANO (26,65 %), pak koalice Piráti+STAN (13,5 %) a SPD (8,98 %). Kraj bude mít i v příštích letech 13 poslanců - pět za hnutí ANO, pět za koalici SPOLU, dva za Piráty a Starosty a jednoho za SPD.

Pokud jde o jihočeské okresy, koalice SPOLU, tedy ODS+TOP09+KDU-ČSL, dostala nejvíc hlasů na Českobudějovicku, Prachaticku, Písecku a Táborsku, ANO zvítězilo na Českokrumlovsku, Strakonicku a Jindřichohradecku.

SPOLU na jihu Čech vede ve čtyřech okresech ze sedmi

Už jen necelých deset procent hlasů není sečteno v Jihočeském kraji. V pěti okresech, kromě Jindřichohradecka a Strakonicka vede SPOLU, už o pět tisíc hlasů a téměř dvě procenta nad ANO. SPOLU má 28,7 %, ANO 26,92 %. PirSTAN zatím sahají po 13,39 % hlasů, čtvrté SPD má 9,04 %. Žádné další uskupení se patrně do Sněmovny nedostane.

Už tři čtvrtě hlasů je spočítáno, SPOLU znovu přeskočilo ANO

Vyhraje na jihu Čech volby koalice SPOLU? Po sečtení tří čtvrtin všech hlasů to tak, zatím, vypadá. SPOLU má o necelou tisícovku hlasů víc (49 923 a 27,77 %), druhé ANO má 49 448 hlasů a 27,51. Třetí SPD má 9,27 %. Nad pěti procenty se drží čtvrtá ČSSD, celorepublikově už ale spadla pod pět procent a do sněmovny by neprošla. Pod touto hranicí jsou v kraji také komunisté a všechna další volební uskupení.

Půlka hlasů sečtená, ANO má náskok o více než procento před SPOLU

Je tři čtvrtě na čtyři, polovina hlasů je sečtená a volební účast je na 67,5 procentech. První ANO (27,98 %) uteklo o tisíc hlasů koalici SPOLU (26,89 %). vede ale jen ve čtyřech jihočeských okresech, na Budějovicku, Písecku a Táborsku vede koalice ODS+TOP09+KDU-ČSL. Na dalších místech se pořadí nemění: PirSTAN, SPD, ČSSD a KSČM. Komunisti se vrátili nad pět procent.

Třetina na jihu Čech sečtená, těsně vede ANO

Pouhých pár set hlasů hlasů v půl čtvrté dělilo v jižních Čechách ANO a SPOLU na prvních dvou místech. ANO má 28,13 %, resp. 12 827 hlasů, SPOLU 27,18 % a 12 394 hlasů. Třetí zůstávají PirSTAN (12,4 %), čtvrtí SPD (9,8 %). ČSSD má 5,5 %. Pod pětiprocentní hranicí jsou KSČM a Přísaha, pod třemi procenty TSS, ostatní uskupení mají kolem jednoho procenta, Volný blok má 1,1 % a Zelení 1 %.

Sečtena je třetina hlasů. Momentálně je v rámci republiky i na jihu Čech na prvním místě ANO. Zdroj: Deník

Kdo bude první? Kdo sečetl hlasy nejrychleji?

Už roky panuje mezi volebními komisemi na Strakonicku neoficiální soutěž, která z nich přiveze na Městský úřad Strakonice nejrychleji sečtené hlasy. Tradičně patří mezi nerychlejší například Kuřimany, ale loni při krajských volbách a v prvním kole voleb do 1/3 Senátu ČR mezi první tři nepatřily. Vavříny vítězů tehdy získaly Radošovice s příjezdem 14.39 hodin.Takže kdo tvořil vítěznou trojici v sobotu 9. října po volbách do Poslanecké sněmovny?1. Radošovice 3 14.28 hodiny2. Únice 14.30 hodin3. Kuřimany 13.21 hodin.

První dojely Radošovice 3.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Sečtená je pětina hlasů. Vede SPOLU, komunisti pod pěti procenty

Ve čtvrt na čtyři bylo v Jihočeském kraji odevzdáno 20 % hlasů, volební účast je těsně pod 70% hranicí. Těsně vede koalice SPOLU (ODS+TOP09+KDU-ČSL), má 5 761 hlasů (28,13 %), druhé ANO má 28,1 % (5 756 hlasů), třetí Piráti mají něco přes 11 % hlasů. Následuje SPD a ČSSD. Komunisté spadli pod pětiprocentní hranici.

Deset procent sečteno

ANO a SPOLU se na jihu Čech přetahují o první místo. Po sečtení desetiny okrsků, mezi nimiž jsou ty nejmenší, a s předběžnou větší než sedmdesátiprocentní volební účasti (před čtyřmi lety byla v kraji 61,74 %)vede koalice SPOLU (28,53 %), druhé ANO má 28,37 %. Na třetím místě se drží koalice Piráti+STAN, čtvrté je Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie, nad pěti procenty je ještě ČSSD () a KSČM.

Ve třech jihočeských okresech, a to na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Prachaticku je na prvním místě koalice SPOLU, v ostatních okresech kraje vede ANO.

Pět procent kraje je sečtených, vede SPOLU

Před 15. hodinou bylo na jihu Čech sečteno přes 5 procent okrsků Po sečtení pěti procent okrsků vede v Jihočeském kraji koalice SPOLU (29,11%), druhé je ANO (28,34 %) a třetí jsou Piráti+STAN (10,32 %). Následují SPD (10,04%) a ČSSD (5,53 %), KSČM má zatím 5,01 %. Zbylá uskupení zatím nepřekročila pětiprocentní hranici.

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury volby v ramci Jihočeského kraje proběhly bez narušení veřejného pořádku. "Nebyly hlášeny žádné stížnosti," doplnil mluvčí policie.

První měli sečteno v Krakovčicích

Jako první na jihu Čech a v celé republice měla před půl třetí sečteno obec Žimutice, respektive okrsek Krakovčice na Českobudějovicku. Odvolilo zde 20 z 29 voličů v seznamu. Nejvíc hlasů, sedm, a 35 % tam získalo ANO, druhé SPD 4 hlasy a 20 % a třetí KSČM a také SPOLU se třemi hlasy a 15 procenty. Druhý byl sečtený okrsek číslo 9 v Blatné na Strakonicku. Zde k urnám dorazilo 32 ze 40 voličů v seznamu. Vyhrála tam koalice SPOLU (12 hlasů, 37,5 %). Osm hlasů má ANO (25 %), třetí Piráti 5 hlasů a 15,62 %

Průběžné výsledky najdeme ZDE.

Na kompletní výsledky si ještě nějakou chvíli počkáme, než budou mít sečteno i ta největší města. Sledujte s námi, jak volili Jihočeši. A zatím se podívejte v galerii na dění ve volebních místnostech na jihu Čech.

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny třináct kandidátů:

Za ANO: Radka Maxová, Roman Kubíček, Adam Vojtěch, Karel Tureček a Jan Kubík / Za ODS: Jan Zahradník, Jan Bauer / Za Piráty: Lukáš Kolářík / Za SPD: Miloslav Rozner / Za KSČM: Vojtěch Filip / Za ČSSD: Ondřej Veselý / Za KDU-ČSL: Jan Bartošek / Za TOP09: František Vácha