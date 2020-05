Břetislav Hrdlička, starosta Strakonic: „Kdyby si všichni zastupitelé roušku sundali, chápal bych to. Ale v tomto případě bylo jeho jednání neuvážené.“

Luboš Peterka, starosta Radomyšle: „Žijeme ve svobodné zemi a já jsem ten poslední, kdo by chtěl znojemského zastupitele odsuzovat. Je přesvědčen, ze je v právu a připraven nést případné následky. Nemám s jeho gestem problém.“

Šárka Němečková, starostka Katovic: „Připadá mi to jako hloupé a zbytečné gesto. Navíc jako zastupitelé máme stéle povinnost roušky nosit. To, že ve Znojmě zasáhla městská policie a Jiřího Kacetla vyvedla z jednání, považuji za správné a profesionální jednání.“

Václav Valhoda, místostarosta Volyně: "Myslím, že opatření tak, jak jsou nastavena, jsou ve prospěch nás všech a je potřeba je respektovat. Takovéto jednání mi přijde nepatřičné. Myslím, že to co platí pro ostatní, by měli dodržovat všichni bez rozdílu."

Pavel Ounický, místostarosta Blatné: "Já osobně nařízení plně respektuji a jsem si jistý, že zde v Blatné máme výhradně samé rozumné zastupitele a k obdobné situaci u nás na zasedání zastupitelstva nedojde. Určitě se všichni těšíme na to, jak se budou opatření rozvolňovat, nicméně je nezbytné je dodržovat dle nařízení."

Miloslav Vaněček, radní Vodňan: "Myslím, že pokud chceme žít v demokratické společnosti, musíme respektovat rozhodnutí, která legitimně zvolená vláda vydává. Chápu, že se někomu mohou zdát pravidla dlouhá a omezující, ale zejména volení představitelé by měli jít příkladem."