Skončil podzim a s ním i hřibovité houby. A i když se nějaké našly, již mnohde přešly mrazem a nejsou vhodné ke konzumaci.

Jedlá penízovka sametonohá. | Foto: Jan Malířský

Ve čtvrtek jsem se vydal podívat na odumřelé stromy kolem vody. Lze již najít vynikající a zdravou zimní houbu penízovku sametonohou. Co o ní říct? Roste v trsech na odumřelých, ale i často na živých listnatých stromech, zejména pak na lípě, ořešáku, jírovcích či vrbách v lesích, parcích i zahradách. Klobouk má oranžovožlutý až červenohnědý, slizký v průměru 20 až 90 mm, lupeny bělavé, pak okrově žluté. Třeň tuhý, později dutý na povrchu sametově hnědý. Roste od listopadu (někdy již října) do dubna. Je to velice chutná houba příjemné ovocné vůně, ale konzumují se pouze kloboučky. Ve východní Evropě se pěstují ve velkém uměle.