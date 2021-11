„Doslova jsme ukecali šest posledních trhovců, kteří byli odhodlaní přijet i přes nepříznivou situaci. Na poslední chvíli připravili adventní zboží, které si nyní můžou vystavit doma,“ pokračoval.

Podle něj se vláda zachovala zbrkle a neuváženě. „Ve čtvrtek na Slávii bylo 20 000 lidí, polovina holandských fanoušků neměla žádné certifikáty, žádná potvrzení. A tady se zruší venkovní akce pro pár lidí? Nechápu to,“ říká Luboš Peterka.

Už na začátku týdne se rozhodlo nepořádat Adventní trhy pod Rumpálem strakonické Muzeum středního Pootaví. Vysloužilo si za to vlnu velmi negativních reakcí především na sociálních sítích. „Vše krásné a spojené s vánočními svátky nám zakazují. Do kdy! To už není normální! Venku na čerstvém vzduchu. Nechápu,“ napsala ve svém příspěvku Rudka Michalčíková. Další přispěvatelka Vendula Valíčková napsala: „A ve větších městech jsou bez problémů. Strakonice musí být opět jiné.“

VIDEO: Ve Strakonicích můžete darovat krevní plazmu

Ve středu 25. listopadu se ke zrušení trhů ve Strakonicích vyjádřila ředitelka muzea Ivana Říhová. „Všem je nám nesmírně líto, že jsme museli přistoupit ke zrušení tradiční předvánoční akce – Adventních trhů pod Rumpálem, které pořádáme již od roku 1997. Bohužel však nejsme vlastními silami schopni zajistit plnění vládního usnesení, jehož podmínky začaly platit od 22. listopadu 2021. Vzhledem k tomu, že jsme hlavní pořadatel akce, musíme pečlivě zvažovat a vyhodnocovat všechna rizika spojená s její realizací.“ Celé vyjádření najdete na konci článku.

O zrušení vánočních trhů rozhodla vláda ve čtvrtek 25. listopadu.

Vyjádření MSP Strakonice

Do adventního času rozhodně nepatří hádky, urážky či slzy dětí, jejichž neočkované rodiče či prarodiče bychom nemohli pustit do areálu hradu na jejich vystoupení či na příchod Mikuláše a čertů. Jsme si vědomi závažnosti situace vyvolané pandemií a rozhodně nechceme přispívat k jejímu šíření.

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka muzea