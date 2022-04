Děkuji moc. Na judo chodím od druhé třídy. Chtěla jsem ve škole vyzkoušet nový kroužek, který tam začínal.

Kde jsi začínala?

Začínala jsem u nás na Základní škole v Radomyšli, kde klub Judo Academy Jižní Čechy otevřel kroužek juda, kde nás vedl trenér Felix Čapek. Pak ale začal covid, zavřeli tělocvičny a nakonec kroužek skončil. Chtěla jsem na judo chodit dál, tak jsem přemluvila rodiče a přestoupila za trenérem do Prahy, kde začal trénovat v Judo Academy Praha.

Vodní pólisté využili domácí prostředí na sto procent

Jak zvládáš školu a tréninky? Určitě to není vůbec jednoduché.

Je to docela náročné, ale dá se to zvládnout. Školu nešidím. Pokud to jde, trénuji třikrát až čtyřikrát týdně.

Máš i jiné koníčky?

Hraji na kytaru a baví mě gymnastika. Na tu jsem chodila do Sokola do Strakonic, ale to už časově nejde, tak si cvičím jen doma.

Můžeš popsat závody v Kodani? O jaký sportovní podnik šlo, kolik bylo závodníků nebo jak dlouho trval?

Na závody jsme odjeli s klubem. Byl to otevřený mezinárodní turnaj, snad 16 zemí, stovky závodníků napříč všemi kategoriemi. V moji kategorii nás bylo 16, nakonec jsem prohrála až ve finále. Závody trvaly tři dny, po nich ještě byl dvoudenní tréninkový kemp.

Víte, o koho se jedná? Policisté hledají muže a ženu na snímcích od bankomatu

Jaké máš za sebou úspěchy?

Mým největším úspěchem bylo v loňském roce stříbro na přeborech ČR v Jablonci nad Nisou v kategorii mladší žákyně U13, -48 kg. Letos jsem prvním rokem ve starších žákyních U15, -48 kg, byla jsem druhá na přeborech Prahy a druhá v Dánsku. Přebor ČR je přede mnou, bude to těžké, uvidíme. Teď pojedu na turnaj do Budapešti, pak mě čeká turnaj ve Slovinsku, závody v Česku. Judo mě moc baví a každý úspěch je radost a něco navíc.

Jaké máš cíle v judu?

Chtěla bych ho dělat co možná nejdéle, protože mne judo moc baví. Uvidíme, jak to půjde. Je mi dvanáct, tak nevím. Všechno se ještě uvidí.