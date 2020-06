Na začátku přišly rozporuplné pocity, na jedné straně obavy hlavně o zdraví rodiny a všech blízkých. „Prioritně jsem neřešil podnikání, ale život. Práce a podnikání v té době byly na druhém místě,“ říká Michal Polata.

Po vstřebání prvotního šoku začal hledat více informací z domova i světa a získal přesvědčení, že korona je více finančně politický než zdravotní problém. „Politici za pomoci medií našli způsob, jak ovládat naši svobodu strachem z nemoci a smrti,“ dodal.

Vzhledem k tomu že kemp je hlavně sezonní provoz, nejdou ztráty vzniklé v tomto období nijak nahradit. „Bohužel, nejde jen o období zákazu, ale i například o zrušení dudáckého festivalu. Ztráty odhaduji na 30 až 40 procent,“ pokračuje Michal Polata a dodává: „Ty dva měsíce jsou prostě ztracené a nejdou nahradit. Jsem ale optimista a budoucnosti se nebojím. Stále je co plánovat a co vylepšovat. Život jde dál a pořád platí, že každý je strůjcem svého štěstí.“

BĚŽNÁ VĚC

O novinkách nechce moc mluvit. „Vylepšování je pro nás běžná věc a každý rok máme něco nového. Letos jsou to dětské atrakce a ukazatele směrů. Na Podskalí patří přírodní materiály, a proto co nejvíce tvoříme ze dřeva.“ Postupně obnovují vnitřní vybavení chat, koronu využili k obložení dveří všech chat a zavěsili je na masivní panty. Vytvořili nová stálá velká ohniště po celém kempu. Rozšířili schodiště k hospůdce. „Samozřejmě jsme nezapomněli na hospůdku, ve které najdete velký výběr jídla a pití. Pod hospůdkou vznikla retro TV herna,“ vypočítává Michal Polata.

Ale přesto všechno museli zrušit každoroční zahajovací koncert a tradiční pálení čarodějnic. Koncert zatím nemá nový termín, ale dětský den se soutěžemi a pálením čarodějnic bude v pátek 28. srpna od 17 hodin.

NIC NÁS NEZAVŘELO

Michal Polata je na Podskalí již 15 let a přímo v kempu 10. „Zažili jsme deště, vichřice, popadané stromy, vandaly, zloděje, ale nikdy nic, co by nás zavřelo na tak dlouhou dobu. Věřím, že lidé si umí poradit. Jen nesmí zapomínat na zdravý rozum,“ konstatuje Michal Polata a vzkazuje: „Těšíme se na všechny slušné návštěvníky.“