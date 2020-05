Bohužel i tento podnik, kde již od roku 2011 vládne kuchař Karel Jarmar, zasáhly rozsáhlé vládní restrikce a stejně jako jiné, musel být po dlouhou dobu uzavřen pro všechny, kteří si v něm chtěli posedět.

„Uzavření ze dne na den nás nepříjemně překvapilo, některé zboží jsme museli likvidovat. Jakmile to ale bylo možné, zřídili jsme výdejové okénko, kam si lidé přicházeli vyzvednout své objednávky,“ vypráví Karel Jarmar. Zpočátku si sem pro oběd mířila zhruba padesátka lidí denně, postupně se ale situace zlepšovala ruku v ruce s tím, jak se opatření rozvolňovala a množství vydávaných obědů se prakticky ztrojnásobilo. „Samozřejmě je pro nás lepší, pokud lidé obědvají přímo v restauraci, protože si dávají i pití a kávu, ale na druhou stranu je to lepší než nic,“ usmívá se sympatický majitel.

Dobu nuceného uzavření využil majitel pro obnovu interiéru restaurace, vylepšil malby a provedl generální úklid, aby se uvnitř hosté cítili ještě lépe.

Nyní je již před restaurací na náměstí zaplněná letní terasa a lidé si zde vychutnávají možnost posedět s přáteli nad dobrým jídlem a pitím. „Oproti jiným rokům musím říct, že lidé chodí i ve špatném počasí a při dešti. To se dříve nestávalo a doufám, že tento trend vydrží. Také k nám míří štamgasti z hospod, které nemají vlastní zahrádky a jsou tedy prozatím uzavřeny,“ konstatuje Karel Jarmar. Je možné , že se některé z těchto podniků již znovu ani neotevřou.

Vzhledem k tomu, že v restauraci prodávají i vlastní rybí saláty a uzené ryby, Karel Jarmar se svými rybími výrobky obráží farmářské trhy v širokém okolí. I letos se v tom chystá pokračovat. „Je škoda, že byla zrušena budějovická Země živitelka, tam jsme se rádi prezentovali. Ještě víc mě ale mrzí, že se nekonaly tradiční Vodňanské rybářské dny. Ty do města přilákaly spousty lidí. Slyšel jsem, že má město záměr udělat větší zářijovou pouť. Pokud je to skutečně tak, myslím, že by to mohlo pomoci všem restauracím ve městě,“ doufá vyučený kuchař, který je odborníkem na přípravu ryb. Snad se tedy vodňanští skutečně dočkají nějaké náhrady za oblíbenou jarní akci, které se měl letos konat jubilejní 30. ročník.