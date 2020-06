Slibně rozjetou budoucnost zastavil na 2,5 měsíce nouzový stav. Jaké byly vaše pocity v prvních dnech?

Začalo to v polovině března v sobotu ráno, když mi volal v šest hodin ráno kuchař, že vláda nařídila kompletní uzavření restaurací. První myšlenky byly opravdu chmurné. Zásoby, kterých potřebujete v podniku jako je Plzeňka opravdu mnoho – co s nimi, zaměstnanci – co s nimi, úhrady faktur, které byly splatné například za 10 dní. Byla to bezmoc. Byly přede mnou dvě možné varianty – rezignovat a dát zaměstnancům výpovědi (jako udělali některé restaurace v okolí), poslat je na úřad práce a čekat na ekonomickou smrt nebo zkusit zabojovat. Po hodinové poradě s mými zaměstnanci jsem zvolil druhou variantu. Odpoledne jsme měli výdejní okno na terasu hotové, a i když ve velmi omezeném režimu, mohli jsme alespoň částečně fungovat. Druhý den jsem jel koupit balící stroj, abychom mohli hygienicky balit jídla, která jsme následně rozváželi.

Co na to váš tým? A co štamgasti?

Tým se osvědčil a tato krize nás jako tým ještě více posílila. Štamgastům patří velký velký dík. Podporovali nás svými nákupy, přispívali nám přes aplikaci zachraň hospodu, posilovali nás tím, že nás povzbuzovali při návštěvách výdejního okna naší Plzeňky.

Jak se osvědčil rozvoz jídel a poté okénko?

Rozvoz nebyla špatná cesta. Určitě lepší než rezignace a čekání na ekonomickou smrt. Výdejní okénko na tom bylo obdobně.

Změnilo se něco v Hangáru za dobu uzavření?

Měl jsem čas dodělat některé věci, které jsme nestihli před otevřením. Naučili jsme se novou disciplínu – rozvoz. Zní to divně, ale je to něco zcela jiného, než provoz uvnitř restaurace. Rozvoz se budeme snažit zachovat – naši zákazníci, kteří bohužel nemohou během polední pauzy k nám do Plzeňky, protože to mají daleko, si rozvozy chválí. Každopádně na prvním místě je a bude kvalita a s ní spojené činnosti uvnitř Plzeňky Hangár a na terase – tzn. rozvozy budou zachovány pouze pokud budeme kapacitně zvládat při zachování kvality na všech úrovních provozu.

Vy jste mohli trochu zahojit zahrádkou, kam se mohlo od 11. května. Pomohlo to?

Zahrádka je zcela jistě fajn a pomohla, ale počasí nám zrovna nepřálo – byly dny, kdy byla snad větší zima než v březnu.

Jaký byl první den uvnitř 25. května? Přišli po tak dlouhé době lidé na pivo?

Bylo super vidět stálé hosty, kteří se k nám opět vracejí. Všichni z týmu už se těšili na možnost jít normálně do práce. Rezervační kniha se během dne opět začala plnit objednávkami na další dny. Takže to byl skvělý den.

Jaká bude další cesta Plzeňky Hangár?

Cesta bude zcela jistě nelehká pro všechny z našeho oboru. Já osobně budu v Plzeňce vždy prosazovat kvalitu. Kvalita je pro nás na prvním místě – bezchybně ošetřené a načepované pivo, kvalitní obědy a večeře i profesionální a rychlá obsluha. Připravujeme také několik vylepšení, která chceme v tomto roce spustit – například příští týden budeme spouštět bezkontaktní placení přes aplikaci Qerko – zřejmě jako první v okrese. Zbytek si v tuto chvíli nechám pro sebe, každopádně je na co se těšit.