„Když jsme se o uzavření dozvěděli, první myšlenky byly nejistota a starost o finanční zabezpečení našich zaměstnanců. Jsou skoro naše rodina a nechtěli jsme je nechat bez peněz,“ říká František Vondrášek.

Byly dvě možnosti. Zavřít a počkat, nebo něco vymyslet. Vize ale byla jasná – udržet chod a tradici restaurace a snaha pomoci potřebným, například dovozem stravy pro seniory.

Ale úplně prvním krokem bylo otevření okénka. „To jsme otevřeli hned v pondělí po uzavření restaurací. Změna to byla výrazná. Výdej jídla pouze s sebou byl radikálně odlišný od obsluhy. Komunikace s hosty byla výrazně omezena a bylo to pouze o jídle. Číšník potřebuje komunikovat s hosty, a to v tomto ohledu bylo velmi omezené. Bylo to hodně náročné, ale zvládli jsme to. Nikoho jsme nemuseli propustit, a o to nám šlo především,“ dodává František Vondrášek a na otázku, co mu tato zkušenost přinesla, odpovídá bez přemýšlení: „Zjištění ze nic není jisté a samozřejmé. Musíme přemýšlet dopředu a být připraveni na to, že se tohle může kdykoliv opakovat.“