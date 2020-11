V pátek 27. listopadu se v budově Generálního štábu v Praze uskuteční slavnostní předání funkce velitele 25. protiletadlového raketového pluku.

Současný velitel Jaroslav Ackermann míří do Prahy. Strakonické vojáky čeká nový velitel. | Foto: Deník / Petr Škotko

Novým velitelem se stane dosavadní náčelník štábu podplukovník Luděk Teger, který bude k 1. prosinci jmenován do hodnosti plukovníka. Bojový prapor převezme od velitele Vzdušných sil Armády ČR generálmajora Petra Mikulenky. Dosavadní velitel plukovník Jaroslav Ackermann odchází do Prahy a k 1. prosinci bude ustanoven do funkce velitele Hradní stráže. V čele strakonického pluku byl od 29. července. Strakonický útvar získal nového velitele po třech letech, kdy mu velel plukovník Ján Sedliačik. Původně měl pluku po Jánu Sedliačikovi velet plukovník Jaroslav Daverný, ale jeho jmenování zkomplikovalo vyšetřování několika anonymů na jeho osobu.