Strakonice - Román na pokračování.

Jan Bauer: Hvězda Valdštejnova srdce. | Foto: archiv

„O čem to mluvíte, mladý muži? O tom, že opouštíme Lehnici?“

„Ne, o tom, že se Anna Marie nevrátila!“

„Já jsem myslel, že jste se rozešli,“ ušklíbnul se Thurn.

„Spíše jen poškorpili. Chovám se někdy jako hlupák,“ přiznal se Štěpán.

„Nic si z toho nedělejte, to se mladým lidem stává.“

„Jsem rád, generále, že máte pochopení. Řeknete mi tedy, co se stalo s Annou Marii?“

„Zůstala u Valdštejna.“

„Jak je to možné?“

„Asi jí drží jako rukojmí,“ snažil se Thurn Štěpánovi namluvit. Nechtěl mu rovnou říci, že se asi stala vévodovou milenkou.

„Pak ji ovšem musíme osvobodit!“ prohlásil rezolutně Hodický z Hodic.

„Jak to chcete udělat?“

Plukovník pokrčil rameny. „To musím napřed promyslet. Je pravda, že Valdštejn táhne k nám? Myslíte, že veze Annu Marii s sebou, nebo jí ponechá v Jičíně?“

„Jak vám na to mám odpovědět? Prostě to nevím.“

„Pojedu Valdštejnovi v ústrety a vyzvu ho na souboj!“ zvolal Štěpán.

„Jste blázen, plukovníku!“

Ale Hodický z Hodic už vyběhl z Thurnovy kanceláře. Prošedivělý hrabě se díval za jeho mizející postavou a kroutil hlavou. Tohle špatně dopadne, pomyslel si a hluboce si povzdechl. Co všechno už zažil! Narodil se sice v tyrolském Innsbrucku, ale dětství prožil v Čechách na rodovém hradu Lipnici nedaleko Německého Brodu. Navštěvoval školu jednoty bratrské v Ivančicích a už v osmnácti se vydal v doprovodu císařského vyslance do tureckého Cařihradu a při této příležitosti navštívil také Svatou zemi a Egypt. V císařských službách válčil s Turky a poté se vrhl do politiky. Patřil mezi ty české pány, kteří přinutili císaře Rudolfa podepsat Majestát náboženských svobod, za vpádu Pasovských byl při hájení Prahy zraněn a zajat. Císař Matyáš ho jmenoval karlštejnským purkrabím, ale když odmítl toho proklatého Ferdinanda z krále, o tento úřad zase přišel. Byl to právě Thurn, kdo navrhl vyhodit královské místodržitele Slavatu a Martinice z oken Pražského hradu, kdo velel stavovskému vojsku a byl přítomen té nešťastné porážky na Bílé hoře. Pak přišel o všechen rodový majetek v Čechách a zbyl mu jen trpký úděl exulanta bez domova.

Jen za jednu věc ve svém bohatém a rušném životě se styděl. A to, když ve slabé chvíli jeho srdce podlehlo zoufalství a nabídl Ferdinandovi, že se vzdá, pokud dostane milost. Habsburk samozřejmě na něco takového nepřistoupil a Jindřich Matyáš se zase vzchopil Ach, jak rád by tenhle okamžik vymazal ze svého života! Ale s tím už se nedá nic dělat.

Sázel na švédského krále Gustava Adolfa a věřil, že se s jeho pomocí vrátí do Čech. Gustav Adolf je po smrti. I on už asi brzy opustí toto slzavé údolí. Je už starý a zažil toho příliš, jeho pozemský život je na konci. Naivně doufal, že Albrecht z Valdštejna by se mohl dát zlákat na korunu českého krále. Jak se zdá, z tohoto záměru nic nebude. Vévoda se buď nedokáže rozhodnout, nebo svůj záměr přejít na stranu protihabsburských sil jen předstíral. Falešný Valdštejn! Teď v jeho drápech skončila Anna Marie, ta krásná a statečná dcera Petra ze Švamberka. Co bude dál? Přizná se Oxenstiernovi, že jeho záměry selhaly? Nic jiného mu nezbývá. „Písaři!“ zavolal na mladého švédského vojáka.

„Přál jste si, generále?“

„Vezmi papír, pero a inkoust. Budu ti diktovat dopis pro Jeho Excelenci pana kancléře.“

„Slyšel jsem, že musíme evakuovat Lehnici,“ ozval se Švéd, zatímco si připravoval psací potřeby.“

„Slyšel jsi dobře,“ pokývl hlavou Thurn. „Císařští táhnout rovnou sem a nás je příliš málo, než abychom se jim mohli postavit. A teď piš…“

Císař Ferdinand II. neměl rád velká shromáždění lidí. Byl povahou spíše plachý a příliš mnoho osob pohromadě ho děsilo. Pokud se potřeboval poradit, nesvolával všechny císařské a tajné rady, ale jen dva či tři své rádce a opatrným vyzvídáním zjišťoval, jaká je situace a co si ten či onen myslí, že by bylo zapotřebí udělat. Jen opatrně a s rozvahou se pak přikláněl na tu či onu stranu. Protože byl nadmíru zbožný nesměl mezi pozvanými chybět kněz, nejlépe příslušník Tovaryšstva Ježíšova, v němž měl zvláštní zálibu pro jeho horlivost ve věcech pravé víry. Také tentokrát tady proto s Ferdinandem zasedl jeden příslušník tohoto řádu, císařův zpovědník páter Diego de Quiroga. Od té doby, co navštívil v Jičíně vévodu Valdštejna a císaře zasvěceně zpravil o výsledcích své cesty, jeho postavení se ve Ferdinandových očích ještě více upevnilo. Druhým mužem, s nímž se Habsburk tentokrát radil, byl prezident dvorní válečné rady hrabě Jindřich Šlik, který neměl Valdštejna dvakrát v lásce. Ve skrytu duše žárlil na vévodovy válečné úspěchy, ale navenek o něm tvrdil, že by mohl dosáhnout více a nedělá dost, aby Švédům a Sasům připravil definitivní porážku. Také tentokrát neváhal Valdštejna před císařem kritizovat: „Vaše Veličenstvo, chování toho muže je naprosto neomluvitelné. Jeho váhání udeřit na nepřítele a vytlačit ho ze Slezska nemá omluvu ani z nějakých taktických, natož strategických důvodech. Valdštejnovy sbory mají přece nad Švédy jasnou početní převahu.“

Ferdinand se zachmuřil a obrátil se na jezuitu: „Vy, otče Diego, jste se s vévodou sešel v Jičíně. Jak si vysvětlujete jeho podivné váhání v jeho slezském tažení. Má snad nějaké taktické záměry?“