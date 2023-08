Původně byl major Jiří Brejcha vyučený kuchař. Protože se ale nepohodl se svým zaměstnavatelem (Restaurace a Jídelny) ohledně dalšího studia, rozhodl se odejít. Dal se k policii. Od té doby vyšetřoval a vyšetřil nepřeberné množství různých případů.

Major Jiří Brejcha (druhý zprava) obdržel za svoji práci významná ocenění. | Foto: Deník/VLP Externista

„Dostal jsem se na školu, ale nedali mi doporučení. Navíc se mnou začaly restaurace doslova šoupat po celém okrese a bydlel jsem ve Strakonicích na ubytovně. To mě naštvalo,“ vzpomíná zkušený strakonický kriminalista. Proto využil možnosti jít k policii. To mu bylo 19 let. Po pětiměsíční náhradní službě začal svoji kariéru 1. září 1978.

O 11 let později přišel listopad 1989. „V té době jsem byl na fakultě VB v Praze. Na jaře 1990 nám bylo řečeno, že škola končí a pokud si nenajdeme umístění někde v kraji, budeme zařazeni v Praze. Jediný, kdo nabíral, byl Úřad vyšetřování, do kterého jsem nastoupil 1. srpna 1990,“ pokračuje Jiří Brejcha.

Právě devadesátá léta považuje za zlomová. „Byla to tak trošku divoká doba. Třeba Havlova amnestie. Díky ní jsme se prakticky nezastavili,“ vzpomíná.

Od té doby vyšetřoval a vyšetřil nepřeberné množství různých případů. Některé si pamatuje dodnes. „Vyšetřoval jsem i dopravní nehody. Nejvíce vzpomínám na sražení dívky ve Volyni. Dokazování bylo dost složité, ale podařilo se pachatele usvědčit,“ říká Jiří Brejcha.

Své zkušenosti rád předává dál

Od roku 2008 pracuje jako zástupce velitele strakonického oddělení obecné kriminality a má na starosti úsek trestního řízení. To obnáší každodenní práci se spisy. „K tomu také stále vyšetřuji, protože zastávám názor, že pokud chci něco řídit a školil, musím to hlavně umět a znát,“ dodává.

Jiří Brejcha má velmi dobré znalosti v oblasti právní i policejní problematiky. Své zkušenosti, které za 45 let služby nasbíral, rád předává dál.

V současné době patří do jeho hlavní pracovní náplně dozor nad probíhajícím trestním řízením zejména u právně složitých případů. Velmi profesionálně umí koordinovat činnost mezi jednotlivými zainteresovanými policisty, zpracovateli a podle potřeby i státními zástupci.

Přesto má i své záliby. Patří mezi ně čtení detektivek nebo sledování kriminálních příběhů v televizi. „Některé seriály jsou opravdu výborné, nad jinými se usmívám. Praxe je prostě jiná,“ říká.

Za svoji dlouholetou příkladnou práci u Policie ČR obdržel v nedávné době hned dvě ocenění. Majora Jiřího Brejchu nominovalo vedení ÚO Strakonice do soutěže v kategorie Velitel roku. V krajském kole jednohlasně uspěl a umístil se na 1. místě. Ocenění převzal v neděli 4. června 2023 v Jindřichově Hradci.

Příkladnou službu Jiřího Brejchy ocenil také policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek. Ten osobně předal Jiřímu Brejchovi Medaili policejního prezidenta III. stupně.