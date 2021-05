Kraj na konci května spustí speciální portál, ze kterého každý vyčte, v jaké fázi se nachází dopravní stavby nebo proč mají zpoždění. A to jak ty pod palcem krajské Správy a údržby silnic, tak stavby na „jedničkách“ ve správě státního Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Chceme, aby nás veřejnost mohla kontrolovat a aby za námi byla vidět naše práce. Slíbil jsem to před volbami,“ vysvětlil.

Lidé v mnoha obcích si mu stěžovali, že se u nich dlouhé roky o obchvatu jen mluví, ale nikdo už jim neřekne, v jaké fázi přesně je. Teď jim to řekne právě tzv. Portál sledování dopravních staveb. Každému Jihočechovi, ať už bydlí v Bechyni nebo třeba ve Vlachově Březí, by měl umožnit rozkliknout si svůj okres a podívat se, jak to s danou stavbou vypadá, kudy povede, jakou má, nebo nemá hotovou dokumentaci atd.

„V mapách uvidí i pozemky, zeleně jsou už ty vykoupené, u červených se na výkup čeká. A v červeném rámečku bude napsaný aktuální stav a jaký je plán. To celé se bude každé dva, tři měsíce aktualizovat, aby tam nebylo za půl roku totéž,“ slíbil hejtman. „Pokud tu budu jen moudře vyprávět, jak se věnujeme výstavbě, a v portálu se nebude nic hýbat, bude jasně vidět, v čem je zakopaný problém a kdo je za něj zodpovědný.“

Tématem společné tiskové konference hejtmana a ředitelky ŘSD ČB Vladimíry Hruškové, kterým zahájili cyklus pravidelných tiskových brífinků, byla i příprava obchvatů a přeložek na silnici I/20, která spojuje České Budějovice, Písek a Blatnou. Ta příští se zaměří na silnici na Lišov a dál na Jindřichův Hradec.

Severní spojka? Snad za čtyři roky, jisté to není

Kdy bude stát obchvat Dasného a Češnovic u Budějovic? A kdy se dočkají Sedlice nebo Hněvkov na Blatensku? A co Severní spojka v krajském městě? Odpověď zatím nezná ani hejtman, ani šéfka silnic. Vladimíra Hrušková přiblížila, v jaké fázi příprav jsou přeložky silnice I/20 a zkapacitnění celého napojení Budějovic na D4. A datum jejich realizace? 2023 až 2025. „Jde zatím o předpokládané termíny, to platí i pro Severní spojku v Budějovicích,“ řekla.

Řeč přišla i na to, že nová křižovatka Pražské a Nemanické vázne na dohodě města s majitelem jednoho pozemku „Pokud spojka nebude, dálnice D3 městu nepomůže, město to musí dořešit. Někdy se vyplatí člověku vyjít vstříc, možná i vykoupit pozemek nad zákonné parametry. Z rozpočtu možná utratíte o pět milionů víc, stavba ale stojí o čtyři roky dřív a o 100 milionů méně,“ dodal Martin Kuba.