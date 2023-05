/ANKETA/ Zaparkovat před marketem tak, abych nezničili svoje nebo jiné auto, bývá hororovou záležitostí. Na vině jsou tři důvody – úzká parkovací místa, stále mohutnější vozy a kombinace jisté dávky bezohlednosti, arogance a nešikovnosti řidičů.

Když loni v létě začal ve Strakonicích fungovat nový market Kaufland, pozornost lidí byla – mimo jiné – upřena na parkovací místa. Nejen na jejich počet, ale i jejich šířku. „Není to špatné, jsou docela široká. Ale otázkou jsou řidiči – řada z nich parkuje šikmo, přes čáru a podobně,“ říká Jindřich Málek. I když není ze Strakonic, nákupní zónu na Katovické zná dobře. Jezdí sem nakupovat při cestě na Šumavu, kde má chalupu. „Zažil jsem i horší. Například u Billy v centru Strakonic. Tam jsou pruhy užší a je tady i komplikovanější pohyb po parkovišti,“ dodal.

Co se týká parkoviště u nového Kauflandu má jinou připomínku. „Dávání přednosti. I když jsou na asfaltu trojúhelníky a podobně, pravidlo přednosti zprava nikoho moc nezajímá. Člověk musí být opravdu hodně obezřetný,“ dodává muž, který strávil za volantem přes 40 let.

Jeho slova potvrzuje také tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. „Před supermarkety ve Strakonicích policisté ČR řeší malé dopravní nehody poměrně často. K nehodám podle dopravních policistů dochází především v ulici Katovická před Kauflandem. Důvodem bývá často nedání přednosti zprava, ale také neohleduplností řidičů a spolujezdců zřejmě při otevírání dveří,“ říká Jaromíra Nováková.

Norma je stará 12 let

Jak to ale je s normou na šířku parkovacích míst? Norma ČSN 73 6056 z roku 2011, stanovila, že parkovací místa v České republice musí mít minimální šířku alespoň 2,5 metru. Kolmá stání pak alespoň pět metrů na délku. Podle údajů, které poskytli odborníci z inzertního auto-moto webu TipCars.com, jsou však tyto rozměry velmi zastaralé. Auta totiž v posledních letech narostla do šířky i délky o 20 i více centimetrů. „Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má víc než 180 cm na šířku a téměř 470 cm na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ říká ředitel TipCars.com Marek Knieža s tím, že zatímco se parkoviště stavějí stále stejně „velká“, auta se zvětšila především kvůli zvýšení bezpečnosti. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky,“ dodává Marek Knieža.

Právě u strakonického Kauflandu je vnitřní šířka parkovacího místa 250 centimetrů. Jednotlivá stání oddělují dlaždice 20 x 20 centimetrů. Podle dalšího z nakupujících, Evy Tomanové, je to dost místa, pokud řidiči respektují druhé. „Jednou jsem viděla, jak řidič velkého auta zaparkoval na krajním stání, aby bylo po pravé straně víc místa. Bylo to od něj ohleduplné,“ dodala. I ona ale často vidí bezohledné stání aut přes dvě parkovací místa. „Mám malé autíčko, takže se vejdu skoro všude. Ale tohle se mi nelíbí,“ říká Eva Tomanová.

Co ale na karamboly říkají samotné markety či prodejny? "Nestává se, že by k nám chodili nakupující upozorňovat na špatné stání nebo karambolů. Řeší si to rovnou na místě," uvedla vedoucí prodejny Jednoty ve Volyni Pavla Havránková.

Co na to pojišťovna?

Drobnými nehodami na parkovištích se zabývají také pojišťovny. „Poškození jiným vozidlem, např. na parkovišti obchodních center je velice frekventovaný typ poškození. Ročně vyřizujeme několik tisíc podobných událostí. V roce 2021 to bylo 8490 škod, v roce 2022 již 9610 škod. V roce 2019, tedy před covidovou epidemií, to bylo 10 364 škod. Můžeme tedy říci, že v posledních dvou letech počet těchto škod roste a postupně se vracíme na úroveň před COVIDem. Jedná se o menší, plechové škody – poškrábaný lak, poškozené blatníky, dveře nebo nárazníky, kde se průměrná škoda pohybuje okolo 15 tisíc korun,“ říká mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Co se týká Jihočeského kraje, v roce 2019 Kooperativa registrovala 414 podobných škod, v roce 2021 to bylo 355 škod a v roce 2022 to bylo 423 škod.

Jak široká jsou parkovací místa ve Strakonicích? Měřeno od vnitřních hran oddělovacích pruhů.

Rampa MěÚ cca 220 cm

Billa centrum cca 220 cm

Billa nádraží cca 225 cm

Z. Katovická cca 235 cm

Velké náměstí cca 237 cm

COOP Volyňská cca 240 cm

Lidl 250 cm

Kaufland 250 cm