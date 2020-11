Jednatelka firmy Art4promotion Lenka Střítecká tvrdí: „Chceme se chovat zodpovědně.“ I kdyby se epidemiologická situace přehoupla do 4. stupně, bude platit zákaz kulturních akcí a shromažďování většího počtu lidí nebude možné. Zrušení ji mrzí, ale nedá se nic dělat. „Českobudějovický advent nejsou jen trhy, ale velká kulturní akce s cílem setkávání lidí. Nechceme porušovat pravidla,“ krčí rameny.

Co by se dělo na náměstí za normální situace teď? „Celé adventní městečko a kluziště by se už dnes otevřelo,“ líčí Lenka Střítecká. Nyní však přijde na řadu rušení termínů a hledání nových pro nasmlouvané umělce.

Podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy, který má na starosti kulturu, však Budějčáky čeká online alternativa, např. ve formě videopohlednic s přáními, těšte se dále na záznamy recitálu koled Miroslava Stechera, recitálu Pavla Šporcla, betlémů Jiřího Drhovského, divadla Víti Marčíka aj.

Další část přichystalo Jihočeské divadlo (JD). Od čtvrtka do 22. prosince každé úterý a čtvrtek v poledne zahrají hudebníci JD pěti až desetiminutový minikoncert ze střechy radnice. Podle ředitele JD Lukáše Průdka budou tyto vstupy často duchovní. „Chceme lidi ve vánočním čase potěšit,“ říká. Na advent přichystalo Malé divadlo projekt Teatromat, dodávku, která bude jezdit po jižních Čechách jako divadelní jukebox. „Kdo si ho všimne, může vhodit symbolickou částku a uvidí krátké loutkové představení či uslyší píseň. Herci zůstanou uvnitř,“ líčí Lukáš Průdek. Místa dopředu známá nebudou, aby tato akce nebyla v rozporu s pravidly. Těšte se na online adventní kalendář. „Každý den si otevřete miniscénku jednoho z našich souborů,“ nastiňuje dál ředitel. Uvažuje se i o hraní v plenéru, pokud to bude možné.

Náměstí kromě vánočního stromu bude zdobit také betlém.

Společnost Art4promotion má koncesní smlouvu na Českobudějovický advent na 5 let, letos program chystala počtvrté. Firma zažádala o náhradní ročník místo letošního. Město se podle Juraje Thomy záležitostí bude zabývat.

Strakonice na Vánoce bez stromů nebudou

I když letošní vánoční atmosféra bude notně poznamenána koronavirem a souvisejícími opatřeními, obyvatelé i návštěvníci Strakonic o tradiční symbol Vánoc určitě nepřijdou. Strom na Velkém náměstí bude přivezen od budovy bývalého okresního úřadu. Jedná se o smrk pichlavý, na který už je rok vydáno povolení pro pokácení,“ řekl Tomáš Turek. Podle Tomáše Turka je strom vhodným kandidátem pro svůj vzhled, jeho stáří odhaduje na více než 40 let. Strom na kruhovou křižovatku pod viaduktem bude z obce Podolí u Radomyšle od soukromého dárce. Smrk, který má zdobit II. nádvoří hradu, pochází z ulice Mírová.

Letošní Advent v Písku bude jiný, ale bude

Program letošního Adventu v Písku bude jiný než obvykle. I když ho omezí aktuální vládní nařízení, organizátoři se snaží zachovat či uzpůsobit aspoň část akcí.

Součástí letošního ročníku je například výzva nazvaná Představte nám svého Ježíška. Jejím cílem je zapojení celých rodiny do vytvoření domácího živého betlému. „Při tvorbě adventního programu jsme tentokrát měli kvůli protiepidemickým opatřením velmi omezené možnosti. Přesto jsme chtěli přijít s něčím, co by obnášelo zábavu pro celou rodinu a tematicky souviselo s adventem a Vánoci. Proto nám přišel vhod nápad na domácí betlém, který vznikl v písecké Sladovně a který jsme se rozhodli zrealizovat,“ vysvětlil za pořádající spolek Cohiba Musica Jan Němec.

Pro zapojení do výzvy stačí využít možností domova a vytvořit živý obraz tradičního betlémského výjevu.

Chaloupky s vánočním punčem zachovají

Vůně svařáku, perníčků, zpívání koled a davy lidí, jež si přejí klidné vánoční svátky, se letos v adventním čase na jarmarcích nesetkají. Ve městech na Jindřichohradecku se letos z důvodu pandemie vánoční trhy ve velkém neuskuteční. V Jindřichově Hradci trhy nebudou ani na zámku, ani na náměstí Míru.