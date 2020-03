ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Hostinský Martin Gröhling provozuje v Mladé Vožici hostinec Na Růžku od května roku 2013. Rozhodnutí vlády ale příliš nechápe. "Rozumím tomu, že se snaží omezit setkávání lidí. Ale proč u hospod a zrovna zavíračka ve 20 hodin? Nevidím v tom žádnou logiku, proč ne třeba o hodinu nebo dvě později, když celý den ten provoz normálně funguje," myslí si. "Mělo by se to omezit buď úplně, nebo vůbec. Přijde mi to takhle dost nesmyslné."

Zásadní propad v tržbách nečeká. "Máme to štěstí, že vaříme a lidé k nám chodí hodně přes poledne se naobědvat. Jistý propad tam ale samozřejmě bude hlavně během víkendu, kdy se lidé chodí večer bavit, a často si k tomu kromě pití dají i nějakou tu dobrou večeři. Jde hlavně o to, zda se budou bát chodit do hospod nebo ne."

Na víkend má už řadu starších rezervací kolem sedmé hodiny večer. "Ale bojím se, že ti lidé nedorazí. Po víkendu budeme moudřejší," uzavírá.

Víkendy nás živí. Nevíme, co bude

V centru Strakonic na Palackého náměstí je Kavárna Kafíčko. Také zde majitelé a zároveň pracovníci nevidí nejbližší budoucnost růžově. "V týdnu chodí lidí na kafe méně, ale o víkendu fungujeme jako bar do jedné v noci. A víkendy nás živí, takže co bude teď, nevíme. Bude to dost těžké. A to nemáme zaměstnance. Ale musíme platit nájem a svoje sociální a zdravotní pojištění," řekl jeden z majitelů podniku Jaroslav Mára.

"S večery u pivka bude asi konec," říká štamgast

Pavel Svoboda je pravidelným návštěvníkem nové, před několika málo měsíci otevřené Indické restaurace na třídě 9. května v Táboře. "Chodím sem na oběd tak třikrát do týdne, a občas zajdu i večer jen tak na pivo. S těmi večery bude tedy asi konec, místo toho si otevřu pivo doma. Na obědy ale budu chodit dál, aspoň dokud to tu sami nezavřou," sdělil. Opatření vlády ho sice překvapilo, ale chápe ho. "Jsou docela přísní tedy. Ale pokud to pomůže zastavit šíření té nemoci, tak se rád uskromním a to večerní pivo v hospodě si odepřu," uzavřel.

V noci zde řádí koronavirus

Oblíbený Forbes bar ve Strakonicích otevírá každý den v 16 hodin a spoléhá hlavně na pátek a sobotu. Teď se musí jeho majitelé Václav a Lenka Drhovských obrnit trpělivostí. Budou muset zavřít dřív, než se zábava rozjede - ve 20 hodin. "Budeme se tady točit s Vaškem, brigádníci na nějakou dobu skončí. Máme takový divný pocit - zavřít v osm večer. To znamená, že přes den se lidé na obědech v hospodách nenakazí?" říká Lenka Drhovská.

O tom, jak nahlížejí na toto opatření, jasně mluví upozornění u vchodu do baru.