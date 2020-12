Prvních 975 dávek vakcíny by mělo na jih Čech doputovat 27. nebo 28. prosince, v tu dobu je dostanou i první zdravotníci. „To je naprosto symbolická dávka,“ říká hejtman Martin Kuba s tím, že prvních 375 dávek dostanou zdravotníci v českobudějovické nemocnici a po stovce vakcín dostanou další jihočeské nemocnice.

Během ledna dorazí dalších 9 750 vakcín. Z nich bude nutné naočkovat podruhé 975 zdravotníků, kteří byli naočkování v prosinci a na řadu pak přijdou další zdravotníci, záchranáři, klienti v domovech pro seniory a jejich zaměstnanci, stejně jako pracovníci z terénních sociálních služeb a praktičtí lékaři. „V lednu tedy v podstatě k žádnému očkování veřejnosti nedojde,“ upozorňuje hejtman.

Nikdo netuší, kdy přijde dost vakcín pro veřejnost

„Dalších 14 tisíc vakcín dorazí na jih Čech v únoru, ale je třeba si uvědomit, že z nich se musí opět přeočkovat všichni ti, kteří budou očkováni v lednu. To znamená, že nově očkovaných z veřejnosti z rizikových skupin bude v únoru pár tisíc.“ uvedl a dodal: „Pokud se zásadně nezvýší počty dodávaných vakcín nemůžeme počítat s rychlejším řešením situace. Přitom jen v Jihočeském kraji máme víc než 130 tisíc seniorů nad 65 let z nichž samozřejmě velká část patří do rizikové skupiny. Pokud má být cílem očkování hlavně snížení úmrtnosti a snížení zátěže zdravotního systému, tak právě tuto skupinu musíme očkovat jako první. Kdybychom předpokládali že zájem bude mít třeba 70 % z nich, pak se jedná o cca 90 tisíc lidí. Protože každý musí dostat dvě dávky tak je to 180 tisíc vakcinačních dávek. V téhle chvíli vůbec nikdo neví, kdy nám tento počet vakcín dorazí. Toto je hlavní důvod, proč vlastně dlouhou dobu nebude vidět, že nám chybí systém a vakcinační strategie pro veřejnost. Musím říct, že se ministerstvo v téhle chvíli snaží takový systém urychleně vytvořit, ale je třeba, aby to bylo skutečně rychle a systém byl funkční s obrovskou kapacitou.“

Bez očkovacích center to nepůjde

Podle hejtmana Martina Kuby je jasné, že se neobejdeme bez vakcinačních center. Podle něj nemohou fungovat v okresních a krajských nemocnicích, protože na to nemají ani prostorové kapacity: „Pokud máme naočkovat 50 % obyvatel Jihočeského kraje, bude to cca 300 tisíc lidí. Každý dostává dvě dávky tedy 600 tisíc očkování. Pokud to chceme stihnout za půl roku, tak musíme očkovat denně cca 4 tisíce lidí v kraji. Tohle není možné provést v nemocnicích. Je třeba postavit v krajském městě a v okresních městech vakcinační centra, využít sportovních hal výstaviště a jiných zařízení, protože to, co bude rozhodovat o množství očkovaných bude nejen personální ale také prostorové uspořádání. Ti lidé musí projít administrativní kontrolou, potom očkováním a potom musí ještě zůstat po očkování, abychom sledovali případné reakce na podání látky. Bez takových center prostě budeme očkovat dva roky.“

Bude nutné i zapojení obvodních lékařů, a to hlavně v indikaci lidí k očkování. „Pokud se budou lidé hlásit sami bez svého lékaře, prodlouží se nám pak doba vyšetřování v očkovacích centru. Ideální je, aby do centra přišel již klient, ke kterému pošle jednoduchý dotazník jeho obvodní lékař a očkující tým bude vědět, že se jedná o relevantní informace. Další zapojení bude ve výpomoci ve vakcinačních centrech. Za sebe bych preferoval variantu, aby obvodní lékaři pomáhali ve vakcinačních centrech a odsloužili tam například 8 hodin týdně. O tom bych rád jednal s ministrem,“ dodal. „Chci ujistit všechny Jihočechy, že jako hejtman udělám maximum pro to, abychom to společně zvládli. Jsme také s hejtmany ostatních krajů domluveni, že budeme sdílet dobré praktické zkušenosti a vzájemně maximálně spolupracovat.”