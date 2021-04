Na starší fotografii od nakladatele Gustava Klase z období I. republiky je vidět dnešní Lidická ulice a jsou zde vidět krámky a firmy, které zde tehdy sídlily. Fotografie zaslal strakonický sběratel a externí spolupracovník Strakonického deníku Jan Malířský.

Něco z historie

"Dům čp 143 patři paní Marii Stocké, později jej vlastnila rodina Poláčků, my jsme tam mnoho let bydleli a v Masných rámech bylo uhlí a dřevo. Byly to podsklepené kóje s výklopným pultem, prodávali zde řezníci např. Adolf Křešnička, Theodor Lederer, Fr. Kučera, Fr. Mach atd. Otevřelo se zde několik kóji v roce 1989 s občerstvením, suvenýry, tabák a noviny, ale brzy se znovu zavřelo. Ve Sport Kolda bývala řadu let trafika a noviny. Vedle v krámu byly prodejny sklo a porcelán, bývalo zde dříve také hodinářství J. Králíček i galanterie Fr. Kahovec, později partiový textil paní Kazdové atd."

Jan Malířský, Strakonice