Jak jsme žili v Československu: Staré Fezko Strakonice

Strakonice - Uplynulo 207 let od doby, kdy se židovský obchodník Wolf Fürth pustil do výroby fezů a pronikl se svou výrobou i do Strakonic.

Staré Fezko Strakonice. | Foto: www.strakonak.cz

První řemeslný cech ve Strakonicích vznikl v roce 1482 a sdružoval tzv. soukeníky, postřihače a kráječe. Během dvou let měl již 100 tovaryšů a historie textilního průmyslu ve městě tím započala. Příště strakonický pivovar.

Autor: Petr Škotko