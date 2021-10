Jak jsme žili: Sokolové ze Strakonic

V roce 1862 byla založená Pražská tělocvičná jednota Dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Od počátku byl v jejich znaku sokol, a tak se přejmenovala na Sokol pražský. Hnutí bylo lákavé, a tak se začalo rychle rozšiřovat v celém Rakousko - Uhersku. Zde se o to pokusil A. C. Ludikar bez úspěchu a povedlo se to až v roce 1868 učitelům E. Rybičkovi a Josefu Formánkovi, na ustavující schůzi byl starostou zvolen MUDr. Maňhal. Brzy na to jsou jednoty zase rozpouštěny, i zde část přešla na Hasičskou tělovýchovnou jednotu Sokol. A teprve v roce 1885 zde dochází k založení nové jednoty. Ustavující schůze tělocvičné jednoty Sokol Tyrš se uskutečnila v Pantheonu na Stráži 2. srpna 1885 a starostou byl zvolen JUDr. Karel Welner. Rok na to byl vysvěcen prapor jednoty, od té doby je Sokol ve Strakonicích.

Sokolské cvičení dorostu na Křemelce v roce 1937. | Foto: Archiv Jana Malířského

Fotografie z archivu Jana Malířského přibližují život této komunity.



