Jak jsme žili: Obchodní domy Labuť a Otava

Není to tak dlouho, kdy jsme chodili dnes kolem obchodních center Maxim a Prior v centru Strakonic. Tehdy ale byly Labuť a Otava. Tak si na pár obrázcích ukažme, jak vypadaly a co v nich bylo za obchody. Je to neuvěřitelné a člověk už pomalu zapomněl, kolem čeho dennodenně chodil.

Obchodní domy ve Strakonicích. | Foto: Jan Malířský