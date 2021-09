"Posílám pár fotografií od Maxe Adlera, na kterých jsou zajímavé skupinky myslivců na honu, pracovníků Fezáren v kuchyni i ve výrobě z let 1924 a 1927, praporčík četnictva pan Dědek, císař F.J.I. ve Fezárnách, žáci Hospodářské školy a sestřičky ve strakonické sokolovně roku 1917 sloužící jak špitál. tak hezké pokoukání," vzkazuje Jan Malířský. A to samé vám přeje i Strakonický deník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.