Zima v roce 1964 znamenala pro strakonický pivovar určitý zlom. Tehdy totiž skočilo tzv. ledování.

Ledování na Otavě. | Foto: Archiv Jana Malířského

Speciální pilou byly do té doby ze zamrzlé Otavy vyřezávány kusy ledu. Ty byly uskladňovány ve sklepích, kde musel led vydržet až do další zimy. Podobně jej na vozech pomocí koní vozili hospodští do hospod. "Ještě v sedmdesátých letech minulého století to jako kluk pamatuji," říká vášnivý historik Jan Malířský ze Strakonic, který Strakonickému deníku poskytl unikátní fotografie.