Dnes si můžete prohlédnout fotografie dvou skvělých lidí, kteří měli rádi Strakonice.

Karel Loprais a Michal Tučný ve Strakonicích. | Foto: Miroslav Kubička a archiv Jana Malířského

Více sběratel Jan Malířský ze Strakonic: "K nim patří i nedávno zesnulý závodník Karel Loprais (4.3.1949 - 30.12. 2021), který v roce 2017 dostal od českého prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy. Karel do automobilky Tatra nastoupil roku 1967 a roku 1988 s Tatrou 815 zvítězil v Rallye Dakar (jezdit začal již v roce 1986) v kategorii kamionů. V závodech s ním jako spolujezdci jezdili: Radomír Stachura, Jaroslav Krpec, Josef Kalina, Petr Hamerla, Tomáš Tomeček, Jan Čermák a Tomáš Mück. Poslední závod jel v roce 1906, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Závody ještě vyhráli v letech 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001. Druhým, kterého v tomto článku chci připomenout, byl Michal Tučný (11.1.1947 Praha - 10.3.1995 Praha). Pochován je v Hošticích na hřbitově s pomníčkem z dílny sochaře Michala Gabriela. Zpíval se skupinami Rangers, Rivals, Fešáci a Tučňáci. Po 90. letech měl zdravotní problémy, a tak se s manželkou odstěhovali do Hoštic, kde koupili hospodu. Když se jeho zdravotní stav dočasně zlepšil, vystupoval s jihočeským Weekendem a s Pavlínou Jíšovou. Michal při návštěvě Strakonic nezapomněl zajít do country hospůdky Na Malém Rynku. Nyní k podstatě článku. Když Karel Loprais v roce 1988 vyhrál Dakar, tak s Tatrou i dalšími auty přijeli do Strakonic a Tatrou zajel dovnitř závodu Fezko u Steinů, kde se sešli i s Michalem. Zajeli i do Hoštic, kde zalezli za pec. Ve Fezku si prohlédli závod a pobesedovali v sokolovně. Pořad uváděla Mařenka Retková. Několik fotek z akce, které nafotil Mirek Kubičků, přikládám a jemu děkuji za to, že mi celý archiv věnoval. Časem postupně věci zpracuji a občas se objeví také na webových stránkách Strakonického deníku."