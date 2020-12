V ulici V dláždění (dnes u Sv. Markéty) před kostelem býval kamenný obloukový most a za ním strakonické Benátky (ale ty zase někdy příště).

Kamenný most ve Strakonicích. | Foto: Archiv Jana Malířského

Později z něj byl most betonový, před nim býval rybí útulek s množstvím červených ryb a u mostu byla osobní váha. Pak přišla doba změn Strakonic, které nebyly vždy k lepšímu. Z Benátek vzniklo parkoviště, slepé rameno šlo do rour a pod zem a most se srovnal okolím. Dnes je zde parčík, a i když se o ně město stará, tak tu nádheru starého města nelze vrátit. K doložení postupných změn přikládám pár pohlednic a fotografií.