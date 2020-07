Přírodní koupaliště ve Volyni se v sobotu 29. července 2017 naplnilo obrovskou nádherou, plesala srdce mužů i přítomných dam. Veteran Car Club Strakonice uspořádal jubilejní, 10. sraz veteránů.

Sraz veteránů na koupališti ve Volyni. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Bylo co obdivovat, protože všude stálo plno motorek, aut, skútrů a dalších strojů. Nakonec se zde sešlo na 200 účastníků. K vidění byla vozidla vyrobena do roku 1980. A pokud byly něčím zajímavá, pořadatelé udělali i výjimku - rok výroby do roku 1985.