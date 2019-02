Jižní Čechy - Redakce Deníku navazuje na projekt Psaní na pokračování, na němž se podílí dospělý spisovatel a děti. Náš list vyzval Terezu Horváthovou z Tábora, aby jako předskokanka napsala úvod jarně laděného příběhu, který budou dotvářet páťáci škol ze všech sedmi okresů na jihu Čech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Psaní jako první uchopilo pět dětí ze Základní školy v Tučapech. Vždy v pátek štafetový kolík vrátíme paní spisovatelce, aby připojila další slova, a na dalších pět vydání budou rozvíjet děj opět páťáci z dalšího jihočeského okresu.

• Na konci března se jako každý rok vydali sourozenci Max, Saša a Róza, jejich rodiče a pes Kulička k moři do Itálie.

Jezdí do jednoho malého domku, který stojí v piniovém háji nedaleko kempu, kde roste stará vykotlaná pinie, ve které si děti nechávají poklad. Hned po příjezdu všichni vyrazili zkontrolovat, zda ho někdo neobjevil. Na cestě se potkali s „obudou“, jak říká malá Róza. Z obludy se ale vyklubal Želvoun, který uvízl na krunýři a nedařilo se mu dostat se zpět na nohy.

Školáci z Tučap zvažovali, zda přemohou strach a pomohou mu. Do děje také nechali vstoupit cizí holku se zvláštním jménem Pínie Elektrika, která se Želvounem kamarádila. Na způsob, jak ho dostat na nohy, navedly hrdiny děti ze školy v Jindřichově Hradci. Poradily jim, aby našli tyč a udělali páku. Podařilo se, Želvoun byl zase na nohách a mohl se ponořit pod hladinu.

Pínie Elektrika pak všechny zachránce pozvala na snídani do své přímořské chýše.

Když si pochutnali na vydatné snídani, poslali je školáci z Borku zase na pobřeží, kde na ně Želvoun čekal. Malá Róza na něj hned naskočila a on ji povozil po vodě.

Třetí vstup autorky

Jenže… Zkuste posadit čtyřletou holku na velikou kouli a jezděte s ní po vodě… Za prvé: Róza pořád křičí. Za druhé: Róza má krátké nohy. Za třetí: Róza neumí plavat. A ta koule ke všemu není koule, ale trochu vzteklý, nahluchlý Želvoun, který miluje akrobacii.

Když jsem si tohle všechno uvědomil, zaječel jsem hrůzou a Pínie Elektrika to pochopila. Naštěstí Želvouna znala. Vletěla do vody jako šus a my za ní. Plavali jsme jako o závod a chytali Želvouna, kterej si myslel, že si s s ním hrajeme na honěnou…Róza visela na krunýři a už ani neječela, držela se jako klíště a drkotala zuby…

Pokračování příběhu podle dětí ze ZŠ Fantova, Kaplice:

Najednou Pínii Elektriku napadlo, jak by mohla Rózu zachránit. Vrátila se na břeh pro motorový člun, ten nastartovala a Rózu, která se mezitím Želvounova krunýře pustila, dopravila zpátky na břeh. Šárka Choulová, 10 let

Róza vyskočila z člunu a utíkala zpátky ke své rodině. Každého pevně objala, jak byla šťastná, že je zase zpátky na břehu, v bezpečí. Tereza Janurová, 11 let

Najednou si ale Róza uvědomila, že se jí dobrodružství s Želvounem ve vodě vlastně líbilo. Jenže na to, aby jej poprosila o další svezení, byl moc daleko. Andrea Starová, 10 let