Emma Srncová do roku 1960 dělala manekýnku, pak se stala herečkou v Černém divadle Jiřího Srnce, kde působila dvacet let. A tam také začala malovat, ačkoliv se do té doby něčím podobným nezabývala. Její půvabné obrazy a obrázky plné pohody, na nichž nechybí květiny a oblíbení psi, slavily takový úspěch, že se malování stalo jejím povoláním. Také chalupu v Mýtě zdobí nádherná malba ochranitelky víly Zlatunky. Před nedávnem mohli návštěvníci obrazy Emmy Srncové obdivovat na výstavě v českokrumlovských klášterech. A když se vydáte na výlet do Hořic, můžete také na jedné kapličce spatřit Madonku, kterou namalovala Emma Srncová jako poděkování osudu, že porazila těžkou chorobu.

ChalupářiZdroj: DeníkJak se to stalo a kdy, že se místem vaší relaxace stala osada Mýtov kopcích kolem Hořic?

Před deseti lety moje dcera s mužem hledali chatu na Šumavě. Tehdy nocovali u svých kamarádů blízko Hořic a oni jim ukázali Jahodu. Byla napulírovaná, zařízená postaru, Baru se zamilovala a bylo. Já jsem ještě předtím, než jsem ji uviděla, vypomohla s penězi. Ale hned při první návštěvě mě Jahoda taky dostala. Později, když jsme zjistili, že dům je shnilý, mokrý a plesnivý a potřebuje velkou investici, jsem do toho vstoupila já a dala do ní veškeré své úspory na stáří. A ona mi to teď vrací a jsem tady štastná.

Tím se řadíte mezi chalupáře. Jak chalupaříte vy? V domě kutíte, malujete, renovujete…, nebo si ho užíváte úplně jinak?

Ze začátku jsem měla ještě dost síly a peněz, tak jsem budovala. Z malé stodůlky jsem udělala bydlení pro děti, postavila dílnu, louhovala starý nábytek, šila záclony a podobně, a samozřejmě pomalovala, co se dalo. Je to moje vášeň, v Praze jsem si nakreslila celý dům, který mi nahrazoval „jihočeský statek“, po kterém jsem vždy toužila. Mé rodině se mé počínání moc nelíbilo, ale věřím, že až tu nebudu, tak to ocení.

Život na zámku není peříčko. Na Brandlíně je vítán každý návštěvník

Také ráda zahradničíte? Jahodu obklopuje poměrně velká zahrada. Květiny zřejmě milujete, když nechybí snad na žádném vašem obraze či obrázku. Které rostliny máte nejraději?

Neřekla bych, že je to moje záliba. Mám ráda kolem sebe kytky a něco, co je dobré k jídlu. Ze začátku mně ovlivnila sousedka Zlatka, každý rok jsme nakupovaly všechno možné. Časem jsem však došla k tomu, že na zahradě bude jen to, čemu se u mne líbí. A tak zůstaly pivoňky a ty, které mám vůbec nejraději. Jsou to floxy, ty sbírám ve všech barvách. Pak tam mám maliny, švestky a jablka, miluji třešně, ale souboj s ptáky nevyhrávám. Nově přibyly borůvky. Už od původní majitelky mám také založenou skalku, zakladatelka by ji dnes už asi nepoznala, ale mně se líbí.

Chodíte ráda do okolní přírody? Která místa máte oblíbená?

Dříve jsme se do ní vydávali skoro každý den, hlavně na houby, ale stáří mě dohání a v poslední době už do lesa skoro nechodím. Mou nejoblíbenější činností je sedět nahoře na Kukajdě a jen tak koukat. Kukajda je moje oblíbená chatka, kterou mám nahoře ve svahu na zahradě a odkud hledím na milovaný kraj.

Na jaké pěkné chvilky, zážitky či setkání na chalupě vzpomínáte?

Zpočátku jsem byla až dojatá místními zvyky, masopustním rejem, koledníky a tím, jak to všichni prožívají. V poslední době ale už masopustní koleda asi nechodí, nebo já tam v té době ještě nejsem.

Tchyně si myslela, že se zbláznil. Přesto Jan Žák vybudoval království nápadů

Setkáváte se také s místními lidmi?

Moji přátelé a sousedé Zlatka a Petr mě přijali do své rodiny a kromě toho, že se o mě s láskou a péčí starají, zvou mě na všechny rodinné oslavy, kterých je opravdu hodně. V poslední době už to však nezvládám.

Dříve jste zřejmě procestovala spoustu zemí, kde se vám líbilo nejvíce?

Je pravda, že jsem s Černým divadlem projela velkou část světa, ale vždy po prvotním okouzlení jsem byla dojatá a štastná, když jsme se vraceli domů.

Jaké chvilky na chalupě máte nejraději?

Jahůdka je pro mě oáza. Ráno, když pouštím z domu svého miláčka Pupinu, nadechuji se svěžího vzduchu venku a užívám si ranního volání zvířat. Kamenná chalupa mě chrání před vedrem a kamna na dřevo před večerním chladem. A posezení na Kukajdě se západem slunce nemá chybu. Je to ten nejlepší domov důchodců, co jsem si mohla přát.

Emma Srncová a její obrázky. Hořice na Šumavě a chalupa Jahoda.Zdroj: archiv Emmy Srncové

Vznikají některé z vašich obrazů také v domě u Hořic? A malujete stále?

Ano, pořád. Malování je to, co mě stále drží v akci. Obraz Vítej na Jahodě je už starší a taky není pro mě typický. Bylo to v době, kdy jsem byla hodně nemocná a náhodou jsem před nemocí namalovala celý obraz, jenom sebe do okna ne. A za dva roky poté jsem se ŠŤASTNÁ domalovala.

Blíží se vaše narozeniny, 22. srpna vám budou všichni přát k životnímu jubileu. Oslavíte je i na chalupě? A ukážete Jablíčkový betlém, který jste před nedávnem namalovala a doufala jste, že ho představíte o svých narozeninách?

Za chvilku mi bude osmdesát. Čekají mě oslavy, natáčení, výstavy, rozhovory, a do toho se ozvaly zuby. Nejprve mi pomohla paní doktorka v Krumlově. Mně ale bylo tak zle, že jsem skončila na pohotovosti v Českých Budějovicích. Tam jsem si připadala jako ve filmu, jak tam vše fungovalo a mě zklidnilo. Oslava se bude konat jenom v kruhu rodiny v Praze a od 14. září mě čeká výstava v Praze 2 na Karlově náměstí v Novoměstské radnici. Potrvá až do listopadu, a tam bude také k vidění ten můj betlém. Krásný konec léta přeji na Šumavu…

V Rožmberku se sešli milovníci knedlíků, za pět minut jich spořádali 226